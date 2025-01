Złota medalistka igrzysk olimpijskich kończy karierę. "Nie mogę się doczekać nowego życia"

"Chciałabym ogłosić, że podjęłam decyzję o wycofaniu się z reprezentacji... Kiedy przygotowywałam się do igrzysk olimpijskich w Paryżu, uznałam je za moje ostatnie igrzyska olimpijskie. Kiedyś powiedziałam, że jeśli mam kontynuować rywalizację w turniejach międzynarodowych, muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby walczyć o sukcesy. Niemniej jednak, zmagałam się z wieloma kontuzjami i zestarzałam się, nie mam wystarczającej pewności siebie, aby wytrzymać moją zdolność do zdobywania chwały dla mojego kraju" — napisała Huang na Instagramie.

"Nie mogę się doczekać nowego życia i co najważniejsze, nadal będę wspierać mój ukochany badminton... Nadszedł czas, aby się pożegnać i spotkać się ponownie w przyszłości" - dodała badmintonistka.

Huang i Siwei Zheng pokonali w finale w Paryżu Koreańczyków Kim Won-ho i Jeong Na-eun 21:8, 21:11. 30-letnia zawodniczka, która w swoim dorobku ma również srebro z Zhengiem z igrzysk olimpijskich w Tokio, tuż po wywalczeniu złota w stolicy Francji przyjęła oświadczyny swojego partnera, także reprezentanta Chin w badmintonie Liu Yuchena.

30-latka jest również trzykrotną mistrzynią świata w grze mieszanej, zdobyła złoto mistrzostw świata BWF w Nankinie w 2018 roku, Bazylei w 2019 i Tokio w 2022.

PAP