Jakub Bednaruk wypalił na temat Łukasza Żygadły. "Stary, jak ty to robisz"

Żygadło rozpoczął ten sezon jako dyrektor sportowy Norwida, ale już w grudniu pojawił się na parkiecie jako czynny siatkarz, jednocześnie będąc jednym z najbardziej pozytywnych zaskoczeń ligi. Wszak mówimy o postaci nietuzinkowej dla polskiej siatkówki, która w 2006 roku była częścią "srebrnej" reprezentacji z mundialu w Japonii, a karierę zakończyła wiele lat temu.

Żygadło postanowił zdjąć buty z kołka wskutek kontuzji podstawowego rozgrywającego Steam Hemarpol Norwida Częstochowa, Quinna Isaacsona. Zawodnik pojawił się do tej pory w dwóch spotkaniach, a w starciu z PSG Stalą Nysa od początku do końca poprowadził swój zespół do zwycięstwa.

- Bardzo doceniam to, jak on się prowadził. (...) Na dzisiaj wygrałby z połową rozgrywających w polskiej lidze, ale to nie jest problem. Doceniam to, jak on rano wstaje, jak on wytrzymuje trzy sety, jak on wstaje po rzucie. Gdy patrzę na Łukasza, gdy on wstaje uśmiechnięty, gdy odbiera MVP, mówię "stary, jak ty to robisz" - powiedział Jakub Bednaruk w programie Polsat SiatCast.

Opinię o Żygadle podzielał również Marek Magiera. Ekspert i komentator Polsatu Sport uważa, że PlusLiga jest jedną z najlepszych lig świata, a obecność w niej 45-letniego rozgrywającego sprawia, że należą mu się za to brawa.



- O lidze to świadczy tyle, że jest na bardzo wymagająca, stoi bardzo wysokim poziomie, jedna z najlepszych w Europie, ja sądzę, że najlepsza. To, co się dzieje, dobrze świadczy o Łukaszu. Uśmiechaliśmy się w zeszłym roku, patrząc na Jarosława Macionczyka, teraz mamy Łukasza. Tajemnicy zbyt wielkiej tu nie ma. Trzeba się dobrze prowadzić i, jak z jazdą na rowerze, tego się nie zapomina. Pamiętam jego początku, gdy w latach '90 przychodził do AZS-u Częstochowa. Teraz jest bardziej dokładny niż był wtedy - stwierdził Magiera.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy do gry wróci Isaacson. Nie wiadomo również, czy Żygadło pozostanie w kadrze zespołu, czy wróci do swojej wcześniejszej funkcji w klubie.

45-letni rozgrywający ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest wicemistrzem świata z 2006 roku, srebrnym medalistą Pucharu świata z 2011 roku oraz brązowym medalistą mistrzostw Europy - również z 2011 roku. Wygrał także Ligę Światową w 2012 roku, po raz pierwszy w historii Polski.

Dorobek klubowy Żygadły również jest imponujący. Trzykrotnie zdobył najcenniejsze trofeum - Puchar za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Tyle samo razy triumfował w Klubowych Mistrzostwach Świata. Do tego może dołożyć medale za grę w ligach: polskiej, włoskiej, greckiej, tureckiej, irańskiej i katarskiej.

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa to rewelacja obecnego sezonu PlusLigi. Drużyna prowadzona przez Cezara Douglasa Silvę to po 19. kolejkach szósta siła w lidze.

