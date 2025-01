Polski Komitet Olimpijski z nowym sponsorem

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz powiedział, że umowa została zawarta na lata 2025-2026 i ma charakter finansowy.

– Pięknie zaczynamy rok 2025. Bardzo się cieszę, że tak duża i rozpoznawalna firma Kram, polska marka z trzydziestoletnim stażem, dołącza do grona sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To dla nas bardzo duże i ważne wsparcie, kiedy przed nami dwa EYOF-y, a za 395 dni Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie. Cieszę się, że razem z firmą Kram będziemy wspólnie wspierali polskich olimpijczyków. Dla nas to wielki zaszczyt, że tak poważna marka dołącza do grona sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego – powiedział Piesiewicz.

Prezes firmy Kram Zbigniew Przybysz przyznał, że za decyzją o przystąpieniu do Rodziny Olimpijskiej "stał sport". "Każdy chce dołączyć do najlepszych. Chcemy reprezentować polski duch walki, polski duch zwycięstwa" - dodał.

Szpadzistka Jarecka zauważyła, że w jej dyscyplinie nie ma zbyt wielu okazji, aby zostać ambasadorem marki lub pozyskać sponsorów. Drugi z ambasadorów marki olimpijczyk z Paryża, kajakarz Przemysław Korsak, przebywający na zgrupowaniu w Portugalii wypowiedział się za pośrednictwem wideo.

- Bycie ambasadorką to dla mnie nowe wyzwanie, ale jestem bardzo dumna, że będę mogła reprezentować polską markę KRAM, która wspiera polski sport i polskich sportowców. To dla mnie nowość, ale wiem, że sprostam i temu zadaniu – powiedziała Jarecka.

Gospodarze konferencji wspomnieli, że do 25. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie-Cortina d'Ampezzo pozostało "tylko" 395 dni. Będzie to duże wyzwanie dla PKOl, gdyż impreza będzie odbywała się w siedmiu miejscach. Wcześniej młodzi polscy sportowcy już za miesiąc wystąpią w gruzińskim Bakuriani (09-16 lutego) w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy. Letnia wersja Festiwalu odbędzie się latem (20-26 lipca) w macedońskim Skopje.

PAP, Informacja Prasowa