Siatkarki z Rzeszowa wykonały zadanie! Pewne zwycięstwo w Lidze Mistrzyń

Siatkarki KS DevelopRes Rzeszów wygrały z Maricą Płowdiw 3:0 w meczu 5. kolejki Ligi Mistrzyń. To już czwarte zwycięstwo zespołu z Podkarpacia w tegorocznej edycji tych rozgrywek. Dzięki temu ekipa Michala Maska jest już pewna udziału w kolejnej fazie turnieju.

Siatkarki z Podkarpacia przystępowały do tego meczu z zadaniem zapewnienia sobie drugiego miejsca w grupie A. By tak się stało, potrzebowały jednego wygranego seta. Z pewnością chciały jednak zwyciężyć całe spotkanie - i to za pełną pulę.

Przypomnijmy, że tylko liderzy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów. Zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach. W grupie A, w której znalazły się rzeszowianki, niepokonane są zawodniczki Conegliano.

Bułgarski zespół rozpoczął to spotkanie od spokojnej i mądrej gry. Dzięki temu przez pierwsze kilkanaście minut mógł się cieszyć z niewielkiej przewagi. Później zdecydowanie lepiej zaczęły sobie radzić rzeszowianki. Nie tylko odrobiły stratę, ale też wyszły na prowadzenie (16:18). Polki świetnie prezentowały się na bloku i kontrze, a ich przewaga rosła. Pierwszą partię wygrały z ogromną przewagą.

Dobrą grę gościnie kontynuowały także w drugiej partii. Poziom rywalizacji znacznie wzrósł, pojawiły się długie wymiany, pełne obron, piłek sytuacyjnych i gry blokiem. W najważniejszym momencie tej partii chwilowy zastój rywalek świetnie wykorzystały siatkarki z Rzeszowa. Wyszły na kilkupunktowe prowadzenie i po godzinie gry było już 2:0.

W trzecim secie polski zespół dopełnił dzieła, ale nie przyszło mu to łatwo. Niemal przez całą partię walka toczyła się "na noże". Dopiero od stanu 17:17 rzeszowianki zaczęły dominować. Zdobyły kilka punktów z rzędu i zakończyły to spotkanie w trzech setach.

Siatkarki KS DevelopRes Rzeszów mają na swoim koncie cztery zwycięstwa, jedną porażkę. Z dorobkiem 12 punktów plasują się na drugim miejscu w grupie A. Prowadzi Imoco Volley Conegliano, w którym od wielu lat występuje Joanna Wołosz.

Marica Płowdiw – KS DevelopRes Rzeszów 0:3 (18:25, 20:25, 21:25)