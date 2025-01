Szokujące sceny! Kolejny agent piłkarski celem zamachu

Agent piłkarski, działający głównie na rynku skandynawskim, cudem uszedł z życiem po tym, jak pod jego autem eksplodowała bomba. To druga osoba z agencji menadżerskiej, na którą w ostatnim czasie zorganizowano zamach!

Jak podaje szwedzki dziennik "Goeteborgs-Posten", w niedzielę (12 stycznia) w Goeteborgu doszło do eksplozji bomby, podłożonej pod zaparkowany w garażu samochód. Celem zamachu miał być jeden z agentów piłkarskich, któremu udało się jednak cudem ujść z życiem.

To już drugi przedstawiciel środowiska piłkarskiego, który stał się celem przestępców. Niespełna miesiąc temu w domu skauta, wyszukującego uzdolnionych zawodników dla tej samej agencji, doszło do strzelaniny.

- Jesteśmy wraz z rodziną wstrząśnięci i nie jesteśmy zupełnie w stanie zrozumieć tego, co się tu dzieje. Od pewnego czasu nie pracuję już dla tej agencji i nie mam z nią żadnych powiązań. Myślałem, że te dwa przypadki to czysty zbieg okoliczności, ale teraz nie jestem o tym przekonany - wyjaśnił agent, którego nazwiska szwedzka prasa ze względów bezpieczeństwa nie podała do wiadomości publicznej.

Dziennikarze "Goeteborgs-Posten" dowiedzieli się, że agencja menadżerska stała się celem przestępców w związku z nieuregulowanym długiem w wysokości 6 milionów koron (ponad 2,2 mln złotych). Gangsterzy otrzymali bowiem od któregoś z przedstawicieli agencji obietnicę, że ten pomoże im wejść na rynek piłkarski.

Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych o zorganizowanie zamachu. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.