To koniec słynnej organizacji MMA! Walczyli tam Polacy

Najpierw wieści o definitywnym końcu Bellator MMA przekazał Ariel Helwani. Z czasem informację zaczęły potwierdzać kolejne branżowe media. W końcu głos w sprawie zabrał Donn Davis - właściciel Professional Fighters League, a zatem organizacji, która od 2023 roku była właścicielem Bellatora.

Biznesman poinformował, że od teraz wszystkie gale organizacji będą odbywały się pod szyldem PFL. Ponadto wszyscy dotychczasowi zawodnicy Bellatora zasilą szeregi Professional Fighters League. Davis podkreślił również, że dziedzictwo Bellatora zostanie uszanowane i kibice będą mieli dostęp do biblioteki walk słynnej organizacji.

I choć wiele wskazywało na to, że wcielenie Bellatora do PFL jest nieuchronne, niektórzy zawodnicy nie kryją zaskoczenia sytuacją. Mistrz kategorii półciężkiej Corey Anderson opublikował taki wpis.

"Wyobraź sobie, że jesteś mistrzem organizacji, leżysz na kanapie, przychodzi twoja żona i mówi: Widziałeś? Nie ma już Bellatora? A Ty jedyne co możesz zrobić to skonsternowany wzruszyć ramionami. Ponieważ wcześniej nic o tym nie słyszałeś. Tak, to byłem ja" - napisał "Overtime" na platformie X.

Oburzenia nie kryje również Patricio Pitbull - prawdopodobnie największa legenda Bellatora. Brazylijczyk zamieścił serię postów, w których zarzucił władzom PFL niesłowność oraz brak szacunku dla zawodników.

Bellator MMA został założony w 2008 roku. Na przestrzeni lat organizacja zapracowała na miano jednej z najlepszych na świecie. Zdaniem wielu ekspertów ustępowała tylko UFC. Przełom w historii Bellatora nastąpił w listopadzie 2023 roku. Wtedy organizację kupił PFL, który jak się później okazało "wchłonął" Bellatora.

Pod szyldem amerykańskiej organizacji walczyły największe gwiazdy światowego MMA. Wystarczy wspomnieć, że mistrzami Bellatora byli m.in. Michael Chandler, Eddie Alvarez, Ben Askren. Rory MacDonald czy Gegard Moussasi. W Bellatorze nie brakowało również polskich akcentów. Do klatki organizacji wchodzili m.in. Kamil Oniszczuk, Damian Grabowski czy Michał Kita. Z grona Biało-Czerwonych w historii Bellatora najmocniej jednak zapisał się Marcin Held. Zawodnik z Tychów był związany z organizacją w latach 2011-2016 i stoczył w niej 14 pojedynków, z których wygrał 11.