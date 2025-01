Skandal w świecie siatkówki! Trener rzucił się na kibica tuż po zakończeniu meczu

Do skandalicznej sytuacji doszło podczas meczu Cucine Lube Civitanova z Raną Verona w ramach SuperLegi. Po zakończeniu spotkania trener gości miał zaatakować jednego z kibiców. Teraz grożą mu za to poważne konsekwencje.

Spotkanie Lube z Weroną zostało rozegrane 5 stycznia. Gospodarze zwyciężyli 3:0, ale największe emocje rozpoczęły się po zakończeniu meczu. Trener zespołu z Werony, Radostin Stojczew, wielokrotnie prowokowany przez jednego z kibiców Lube, rzucił się na niego i zacisnął dłonie na jego szyi. Świadkami tego zdarzenia byli licznie zgromadzeni w hali kibice, a napisała o nim lokalna gazeta Resto del Carlino Macerata.

Pięć dni później na oficjalnej stronie Rany Verona pojawiło się oświadczenie, zawierające przeprosiny bułgarskiego szkoleniowca.

"Jestem głęboko zasmucony tym, co się stało. Źle zareagowałem na powtarzające się prowokacje podczas meczu, zawstydzając klub, dla którego pracuję, właścicieli, naszych fanów i naszych partnerów. To prawda, że ​​profesjonalista powinien zawsze zachowywać się odpowiedzialnie. Przyznaję się do błędu i przepraszam fanów Lube" - powiedział Stojczew, cytowany przez klub.

Jak się okazuje, kłótnia ta może mieć swoje konsekwencje w sądzie i skończyć się wyrokiem karnym. To jednak nie koniec problemów Stojczewa. Jak donosi Andrea Scopa z Resto del Carlino, jeden z głównych sponsorów drużyny z Werony chciałby, by Bułgar pożegnał się z ławką trenerską. Na to rozwiązanie mają się jednak nie zgadzać włodarze klubu.

Stojczew doskonale jest znany polskim kibicom. 29 czerwca 2018 roku został dyrektorem sportowym Stoczni Szczecin, klubu, który upadł, choć grały w nim gwiazdy światowego formatu.

KP, Polsat Sport