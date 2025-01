Zmiana liderek w ORLEN Superlidze kobiet! Mistrzynie Polski górą w hicie

Szczypiornistki KGHM Zagłębia Lubin wygrały w hicie 12. kolejki ORLEN Superligi kobiet z KPR Gminy Kobierzyce 22:18. Dzięki tej wygranej "Miedziane" wskoczyły na fotel liderek rozgrywek ligowych, wyprzedzając właśnie podopieczne Marcina Palicy. To dziesiąta wygrana w jedenastym spotkaniu mistrzyń Polski.

Spotkanie lepiej rozpoczęły gospodynie, które szybko objęły dwubramkowe prowadzenie. Już od pierwszych minut wyróżniała się Magdalena Drażyk, skutecznie wykorzystując błędy w defensywie zawodniczek z Lubina. Mistrzynie Polski odpowiedziały jednak serią udanych akcji, która pozwoliła im odwrócić losy tego fragmentu gry i wyjść na prowadzenie.

W bramkach obu drużyn znakomicie spisywały się golkiperki. Barbara Zima (KGHM Zagłębie) i Viktoriia Saltaniuk (KPR Gminy Kobierzyce) niejednokrotnie ratowały swoje zespoły przed stratą kolejnych goli. Warto podkreślić, że w 19. minucie meczu Ukrainka mogła pochwalić się imponującą skutecznością obron na poziomie aż 55%.

Końcówka pierwszej połowy należała zdecydowanie do podopiecznych Bożeny Karkut, które zaprezentowały się w wyśmienitym stylu. Ofensywę lubinianek skutecznie napędzały Aneta Promis (trzy bramki) oraz Adrianna Górna (trzy bramki), które regularnie trafiały do siatki rywalek. Zawodniczki z Kobierzyc wyraźnie straciły tempo gry, co pozwoliło mistrzyniom Polski na zdominowanie tej części meczu.

Po 22 minutach gry Zagłębie prowadziło już 11:7. Choć gospodynie próbowały walczyć i zmniejszyć stratę, nie były w stanie nawiązać równorzędnej rywalizacji z rozpędzonymi "Miedziowymi". Lubinianki nie tylko utrzymały przewagę, ale jeszcze ją powiększyły, kończąc pierwszą połowę wynikiem 13:8.

Ogromny wpływ na taki rezultat miała Monika Maliczkiewicz, która zastąpiła Zimę między słupkami. Doświadczona bramkarka była niemal nie do pokonania – wpuściła tylko jedną bramkę, notując imponującą skuteczność na poziomie 80%.

Druga połowa od początku toczyła się pod dyktando Zagłębia, które sukcesywnie powiększało swoją przewagę, bezlitośnie wykorzystując błędy gospodyń. Lubinianki grały z niesamowitą skutecznością, sięgającą w 38. minucie aż 57%, co przełożyło się na wynik 17:9. Dominacja mistrzyń Polski była widoczna zarówno w ataku, jak i w defensywie, gdzie skutecznie blokowały próby rywalek.

W dalszej części meczu zawodniczki KPR Gminy Kobierzyce podjęły próbę odrobienia strat. Dzięki wysiłkom, m.in. Zuzanny Ważnej oraz Małgorzacie Buklarewicz, które wyróżniały się skutecznością pod bramką przeciwniczek, zdołały zmniejszyć różnicę do zaledwie czterech trafień. Lubinianki miały moment przestoju w ofensywie, który trwał aż do 51. minuty, kiedy to Daria Przywara przełamała niemoc strzelecką mistrzyń Polski.

W ostatnie fragmentach spotkania "Miedziowe" miały mecz pod swoją kontrolą. Nie pozwoliły one rywalkom na dalsze odrabianie strat. Zagłębie ostatecznie triumfowało wynikiem 22:18.

KPR Gminy Kobierzyce - KGHM Zagłębie Lubin 18:22 (8:13)

Najwięcej bramek – dla KPR: Małgorzata Buklarewicz i Magdalena Drażyk po 5, Mariola Wiertelak 3, Zuzanna Ważna 2; dla Zagłębia: Mariane Fernandes 6, Adrianna Górna 4, Aneta Promis 3.

