Polak doceniony za granicą. Wychowanek Legii błyszczy w kopalni talentów

23-letni bramkarz Kacper Miszta swoją juniorską karierę rozpoczął w Orlętach Łuków, później reprezentował Motor Lublin, a w 2016 roku trafił do akademii Legii Warszawa. Zdobył z warszawskim klubem mistrzostwo Polski w sezonie 2020/2021 oraz Puchar Polski w sezonie 2022/2023. Choć nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny, w 2020 roku wypożyczono go do Radomiaka Radom, gdzie rozegrał 13 meczów. W 2024 roku został wypożyczony do portugalskiego Rio Ave FC, które później wykupiło zawodnika na stałe.

Miszta ma za sobą 15 występów w młodzieżowych drużynach reprezentacji Polski.

W meczu 18. kolejki portugalskiej Primeira Ligi Rio Ave zmierzyło się ze Sportingiem CP, drużyną z regularnymi występami w Lidze Mistrzów. Mimo przegranej 0:3, Polak był wyróżniającą się postacią swojego zespołu, notując aż 11 skutecznych interwencji i wielokrotnie ratując Rio Ave przed stratą kolejnych bramek. W środowe popołudnie profil Liga Portugal na platformie X opublikował kompilację najlepszych interwencji 23-latka z tego spotkania.

– Zapamiętajcie to nazwisko: Miszta! Niezależnie od wyniku, bramkarz Rio Ave był bohaterem meczu – napisano w opisie wideo na oficjalnym profilu rozgrywek.

Portugalski klub, w którym na co dzień występuje wychowanek Legii, jest uznawane za kopalnię bramkarskich talentów. To tam swoje kariery zaczynali m.in. Jan Oblak, gwiazda Atletico Madryt, oraz Ederson, podstawowy golkiper Manchesteru City.