To będzie najdroższa piłkarka w historii? Transfer o krok

Reprezentantka USA Naomi Girma może zostać najdroższą piłkarką w historii. 24-letnia obrończyni ma przejść z San Diego Wave do Chelsea Londyn za 1,1 mln dolarów, czyli około 1,06 mln euro - informuje agencja DPA.

Girma jest mistrzynią olimpijską z Paryża. Kobieca reprezentacja USA wygrała turniej we Francji, a obrończyni wystąpiła w każdym z pięciu meczów. W finale Amerykanki pokonały Brazylijki 1:0. 24-latka jest uważana za jedną z najlepszych defensorek na świecie.

"Chelsea uzgodniła długoletni kontrakt z Girmą i ma ona przylecieć do Londynu na testy medyczne" – donosi brytyjski dziennik "The Guardian".

Do tej pory najdroższą piłkarką była Racheal Kundananji, która przeszła z Madrid CFF do amerykańskiego Bay FC za 735 tysięcy euro. Teraz pierwszy raz w historii kobiecego futbolu może zostać przekroczona granica 1 mln euro.

W Chelsea grają już dwie Amerykanki: Catarina Macario i Mia Fishel. Selekcjonerka reprezentacji USA Emma Hayes przyznała, że Girma jest najlepszą obrończynią, którą spotkała w trenerskiej karierze. 44 razy wystąpiła w drużynie narodowej i strzeliła dwa gole. Została uznana najlepszą amerykańską piłkarką w 2023 roku.

Kobieca drużyna Chelsea prowadzi w lidze angielskiej. Jej bilans w 11 kolejkach to 10 zwycięstw i remis. Ponadto "The Blues" wygrały wszystkie sześć meczów w fazie grupowej Ligi Mistrzyń i pewnie awansowały do ćwierćfinału.

PAP