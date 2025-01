Gospodarze czwartkowego spotkania, podopieczni Jose Mourinho, prezentują się poniżej oczekiwań w tej edycji Ligi Europy. Po sześciu meczach zgromadzili zaledwie osiem punktów, co zmusza ich do walki o każdy kolejny, by zachować szanse na awans do fazy play-off.

Ich rywalem będzie francuski zespół prowadzony przez Pierre’a Sage’a, który radzi sobie znacznie lepiej. Drużyna zajmuje czołowe miejsce w tabeli i walczy o bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek.

Przypomnijmy, że osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej uzyska bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy, natomiast ekipy z miejsc 9-24 zagrają w 1/16 finału tych rozgrywek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce - Olympique Lyon na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport