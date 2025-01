Nie żyje legenda utytułowanego klubu. Był mistrzem kraju jako zawodnik i trener

Stamatiadis trafił do "Żółto-Czarnych" jako 15-latek i do końca kariery pozostał wierny barwom AEK. Filigranowy (167 cm wzrostu) napastnik lub skrzydłowy, nazywany ze względu na szybkość "Grecką Strzałą", grał w ekipie z Aten przez 19 lat, zdobywając z klubem dwa mistrzostwa i trzy Puchary Grecji. W AEK Ateny rozegrał łącznie 267 meczów, w których strzelił 60 goli i mógł pochwalić się rekordem w liczbie meczów z kapitańską opaską na ramieniu (był kapitanem klubu nieprzerwanie od 1960 do 1969 roku).

Po zawieszeniu korków na kołku rozpoczął karierę trenerską, pracując najpierw w AS Rodos, a następnie w Lamii i Anagennisi Karditsa. W 1974 roku trafił do swojego ukochanego AEK, zostając najpierw asystentem, a w 1979 roku - po odejściu legendarnego Ferenca Puskasa do egipskiego El-Masry - pierwszym trenerem "Żółto-Czarnych", których poprowadził do mistrzostwa Grecji.

Andreas Stamatiadis osiągnął ogromny sukces również w roli selekcjonera reprezentacji Grecji U-21. W 1998 roku poprowadził "Helladę" do wicemistrzostwa Europy do lat 21, ogrywając po drodze bez straty gola drużyny Niemiec i Holandii i przegrywając dopiero w wielkim finale z Hiszpanią 0:1.

Sam Stamatiadis nie był jednak pierwszym wyborem greckich trenerów i jako zawodnik rozegrał w pierwszej reprezentacji zaledwie 8 spotkań.