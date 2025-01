Jest pilne oświadczenie po katastrofie samolotu w USA. Ważna deklaracja

Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) wydała oświadczenie w związku z katastrofą samolotu, do której w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu doszło w Waszyngtonie. Wśród ofiar znaleźli się łyżwiarze.

Do katastrofy lotniczej doszło w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu w pobliżu lotniska im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie. Samolot pasażerski American Airlines zderzył się z wojskowym śmigłowcem i runął na ziemię. Szczątki maszyny wpadły do rzeki Potomak.

"Washington Post" poinformował, że na pokładzie samolotu leciały w sumie 64 osoby, w tym czterech członków załogi. W śmigłowcu znajdowało się trzech żołnierzy, nie było wśród nich wyższych rangą dowódców. Bilans ofiar wciąż rośnie.

Samolotem do Waszyngtonu podróżowali między innymi łyżwiarze figurowi, którzy wracali z odbywających się w miejscowości Wichita w stanie Kansas krajowych mistrzostw. Wraz z nimi na pokładzie byli także ich trenerzy i członkowie rodzin.

W związku z dramatycznymi wydarzeniami oświadczenie wydała Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU). Poniżej zamieszczamy pełną treść komunikatu:

"Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) i globalna społeczność łyżwiarzy są głęboko wstrząśnięci tragicznym wypadkiem samolotu American Airlines w Waszyngtonie. Jesteśmy załamani, dowiadując się, że łyżwiarze figurowi wraz z rodzinami, przyjaciółmi i trenerami były wśród osób na pokładzie.

Nasze myśli są z każdym, kogo dotknęła ta tragedia. Łyżwiarstwo figurowe to coś więcej niż sport — to zżyta rodzina — i trzymamy się razem. Pozostajemy w bliskim kontakcie z US Figure Skating i oferujemy pełne wsparcie w tym niezwykle trudnym czasie" - czytamy.

Źródło FBI poinformowało stację NBC, że w katastrofie samolotu nie brały udziału organizacje przestępcze i terrorystyczne.