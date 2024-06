Największa w historii polska reprezentacja wystąpi w ME w Rzymie. Nie zabraknie w niej mistrzów.

W dotychczas rozegranych edycjach lekkoatletycznych mistrzostw Europy reprezentacja Polski zdobyła 180 medali, w tym 57 złotych. Polscy zawodnicy nie ukrywają swoich ambicji i chcą z dobrej strony pokazać się w jednym z najważniejszych sprawdzianów przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Choć oczywiście mistrzostwa w Rzymie nie są dla największych gwiazd polskiej lekkiej atletyki imprezą docelową, ale ewentualny sukces może dodać wiele pozytywnej energii przed tym najważniejszym startem.

– Nie mam już szans trenować w taki sposób, jak choćby przed dziesięcioma laty, bo jestem starszym zawodnikiem, ale mam wrażenie, że pracowaliśmy bardzo dobrze i w Rzymie sprawdzimy, w jaki sposób ta praca przełożyła się na formę – mówi młociarz Wojciech Nowicki, mistrz Europy sprzed dwóch lat, którzy na rzymskim stadionie spróbuje sięgnąć po swój czwarty medal mistrzostw Starego Kontynentu.

Szefowie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, chcąc wykorzystać fakt, że tak wielu Polaków wystartuje w Rzymie i zaprosili do stolicy Włoch kilkudziesięcioosobową grupę trenerów, m.in. koordynatorów największego programu upowszechniania Królowej Sportu, czyli „Lekkoatletyka dla każdego!”.

– W tym gronie znajdzie się wiele osób, które na co dzień ciężko pracują, często za niewygórowane wynagrodzenie, na rzecz polskiej lekkiej atletyki. Zaprosiliśmy m.in. Tomka Czubaka, kiedyś mistrza świata, a dziś trenera, ale także całe grono szkoleniowców z różnych stron Polski. Będzie spora grupa ludzi związanych z programem „Lekkoatletyka dla każdego!”, w którym w całej Polsce wzięło udział prawie milion dzieci. Chcemy, by była to dla nich nagroda za fantastyczną pracę na rzecz polskiej lekkiej atletyki, ale także możliwość do szkolenia i rozwoju – mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. W sumie do Rzymu na zaproszenie PZLA pojedzie trzydziestu trenerów.

Mistrzostwa Europy w Rzymie rozpoczną się 7 czerwca i potrwają sześć dni. Jeszcze w czerwcu polskich lekkoatletów czeka rywalizacja w 100. PZLA Mistrzostwach Polski, a później będą już tylko szlifować formę na igrzyska olimpijskie. Lekkoatletyka zagości na arenach olimpijskich w Paryżu 1 sierpnia, a zmagania o medale najważniejszej imprezy sportowej od trzech lat na stadionie lekkoatletycznym zakończą się dziesięć dni później.

Informacja prasowa