Lekkoatletyczne ME 2024: Polacy bez sukcesów. Wyniki pierwszego dnia zawodów

Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali pierwszego dnia mistrzostw Europy w Rzymie. Klaudia Wojtunik wykorzystała szansę i awansowała do półfinału po samotnym powtórzonym biegu na 100 m przez płotki. Włosi prowadzą w klasyfikacji medalowej - w piątek wywalczyli po dwa złote i srebrne krążki.

W sesji porannej Wojtunik została zdyskwalifikowana, gdyż według aparatury poruszyła stopą przed strzałem startera. Po uwzględnieniu jej apelacji wystartowała samotnie w sesji wieczornej i uzyskała czas 13,22, który wystarczył do awansu.

– Bardzo mi się podoba określenie, że to był "dzień świra". Sama siebie mogę nazwać małym świrem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dziś były wszystkie emocje świata. Cieszę się, że wywalczyłam awans mimo czterech kroków pomiędzy drugim i trzecim rozstawem, bo potem przeszłam na trzy i walczyłam do końca – tłumaczyła uśmiechnięta Wojtunik.

– Było duże wsparcie kibiców. Słyszałam doping z trybun naszej reprezentacji. Poczułam wtedy, że nie jestem sama, że to nie jest pierwszy raz, gdy biegam przez płotki. Wiedziałam już wtedy, że dam radę – dodała.

Płotkarka dołączyła do Pii Skrzyszowskiej, Mariki Majewskiej i Klaudii Siciarz, które również wystąpią w sobotnim półfinale.

– Wielki kamień z serca. Jutro jest nowy dzień i mam nadzieję, że już bez błędów będę mogła pokazać, na co mnie stać i jak dobrze jestem przygotowana – wspomniała.

Sztafeta mieszana 4x400 m w składzie Karol Zalewski, Marika Popowicz-Drapała, Maksymilian Szwed i Aleksandra Formella zajęła siódme miejsce. Polacy startujący bez Natalii Kaczmarek uzyskali czas 3.15,32 i nie nawiązali walki o czołowe lokaty. Na podium stanęli Irlandczycy, Włosi i Holendrzy.

Christopher O'Donnell, Rhasidat Adeleke, Thomas Barr i Sharlene Mawdsley z Irlandii ustanowili rekord mistrzostw Europy - 3.09,92. Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti i Alice Mangione pobili rekord Włoch - 3.10,69. Z kolei uznawani za faworytów Holendrzy, w składzie: Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink i Femke Bol uzyskali czas 3.10,73.

Pierwszym finałem czempionatu w stolicy Włoch był chód na 20 km kobiet, w którym dwie czołowe lokaty zajęły reprezentantki gospodarzy: Antonella Palmisano (1:28.09) i Valentina Trapletti (1:28.37). Na podium w ostatniej chwili wskoczyła Ukrainka Ludmiła Olianowska (1:28.48), która tuż przed metą wyprzedziła Hiszpankę Laurę Garcię Caro.

Olga Chojecka czasem 1:32.34 została sklasyfikowana na 12. pozycji. Katarzyna Zdziebło po otrzymaniu trzech ostrzeżeń udała się do strefy kar, ale po czwartym upomnieniu musiała zejść z trasy.

Kulomiotka Klaudia Kardasz zajęła 10. miejsce. W najlepszej próbie pchnęła 17,66 i nie dostała się do wąskiego finału, w którym uczestniczyło osiem zawodniczek. Triumfowała Holenderka Jessica Schilder przed swoja rodaczką Jorinde van Klinken i Niemką Yemisi Ogunleye.

Schilder już w pierwszej serii uzyskała 18,77 i prowadziła do końca konkursu. Van Klinken przegrała z nią o 10 centymetrów. Ogunleye wskoczyła na trzecie miejsce wynikiem 18,62. Schilder wygrała też dwa lata temu w Monachium, więc obroniła tytuł mistrzyni Europy.

Oskar Stachnik zajął 10. miejsce w rzucie dyskiem. Złoty medal zdobył Słoweniec Kristjan Ceh. Na podium stanęli też Austriak Lukas Weisshaidinger i Litwin Mykolas Alekna. Stachnik rzucił 62,35 i nie dostał się do wąskiego finału, w którym uczestniczyło ośmiu zawodników. Alekna uznawany za faworyta uzyskał zaledwie 67,48. Rekordzista świata przegrał z Cehem (68,08) i Weisshaidingerem (67,70).

W piątek ostatnią konkurencją był bieg na 5000 m, który wygrała Włoszka Nadia Battocletti (14.35,29). Za nią uplasowały się Norweżka Karoline Groevdal (14.38,62) i Hiszpanka Marta Garcia (14.44,04). Po pierwszym dniu rywalizacji Włosi prowadzą w klasyfikacji medalowej z dorobkiem dwóch złotych i dwóch srebrnych krążków.

Wyniki finałów pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Rzymie:

KOBIETY 5000 m 1. Nadia Battocletti (Włochy) 14.35,29 2. Karoline Groevdal (Norwegia) 14.38,62 3. Marta Garcia (Hiszpania) 14.44,04 chód na 20 km 1. Antonella Palmisano (Włochy) 1:28.09 2. Valentina Trapletti (Włochy) 1:28.37 3. Ludmiła Olianowska (Ukraina) 1:28.48 ... 12. Olga Chojecka (Polska) 1:32.34 Katarzyna Zdziebło (Polska) nie ukończyła kula 1. Jessica Schilder (Holandia) 18,77 2. Jorinde van Klinken (Holandia) 18,67 3. Yemisi Ogunleye (Niemcy) 18,62 ... 10. Klaudia Kardasz (Polska) 17,66 20. Zuzanna Maślana (Polska) 16,22 - odpadła w eliminacjach MĘŻCZYŹNI dysk 1. Kristjan Ceh (Słowenia) 68,08 2. Lukas Weisshaidinger (Austria) 67,70 3. Mykolas Alekna (Litwa) 67,48 ... 10. Oskar Stachnik (Polska) 62,35 20. Robert Urbanek (Polska) 60,75 - odpadł w eliminacjach MIX sztafeta 4x400 m 1. Irlandia 3.09,92 (Christopher O'Donnell, Rhasidat Adeleke, Thomas Barr, Sharlene Mawdsley) 2. Włochy 3.10,69 (Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione) 3. Holandia 3.10,73 (Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink, Femke Bol) ... 7. Polska 3.15,32 (Karol Zalewski, Marika Popowicz-Drapała, Maksymilian Szwed, Aleksandra Formella).

RM, PAP