Taki transfer, a klub nic nie zarobi. Zawodnik opuści Polskę za darmo

Wychowanek Górnika Zabrze w poprzednim sezonie zaliczył 10 czystych kont w 34 spotkaniach, co dało mu ex aequo trzecie miejsce wśród wszystkich bramkarzy ligi. Do bramki śląskiej drużyny przebił się w sezonie 21/22, gdy wygrał rywalizację z Grzegorzem Sandomierskim.

Beniaminek holenderskiej Eredivisie ogłosił zdobycie podpisu Bielicy za pomocą mediów społecznościowych. O transferze wypowiedział się na łamach klubowego komunikatu dyrektor techniczny klubu z Bredy, Peter Maas.



"Jesteśmy bardzo zadowoleni z przybycia Daniela. To ambitny bramkarz, który mimo młodego wieku ma już na koncie wiele występów w silnej lidze. Oczekujemy, że Daniel szybko dostosuje się do poziomu Eredivisie" - powiedział Maas cytowany przez media klubowe.

Bielica przeniesie się do NAC Breda 1 lipca, po upłynięciu jego kontraktu z Górnikiem Zabrze.

