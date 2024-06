Jest nowy ranking FIVB. Istotne zmiany!

Po czwartkowych meczach Ligi Narodów doszło do sporych przetasowań w czołówce rankingu FIVB siatkarzy. Na podium wskoczyła reprezentacja Słowenii, która zepchnęła z trzeciej lokaty Brazylię. Awans o trzy pozycje zanotowała Kanada, natomiast Argentyna utrzymując ósme miejsce zapewniła sobie kwalifikację na igrzyska olimpijskie. Liderem nadal pozostaje Polska.

Walka o przepustkę do Paryża znalazła się już na ostatniej prostej, podobnie jak rywalizacja o jak najwyższe miejsce w rankingu FIVB, co pozwala teoretycznie na wylosowanie łatwiejszych rywali w fazie grupowej igrzysk.

O swój los może być spokojna Polska, której tylko kataklizm i niespodziewany regres formy mógłby pozbawić pierwszej pozycji w rankingu FIVB. Podopieczni Nikoli Grbicia umocnili swoją lokatę po czwartkowej wygranej nad wiceliderem - Włochami. Z kolei w piątek zmierzą się z Argentyną.

"Albicelestes" też mają powody do zadowolenia. We czwartek pewnie pokonali Turcję bez straty seta, a po porażce Kuby ze Słowenią 2:3 zapewnili sobie awans na igrzyska. Warto zaznaczyć, że siatkarze z Ameryki Południowej to brązowi medaliści poprzednich zmagań olimpijskich w Tokio.

A skoro mowa o Słowenii, to warto zaznaczyć, że zespół ten dokonał sporego skoku w rankingu FIVB - aż o trzy pozycje i awansował na podium kosztem Brazylii! "Canarinhos" spadli na czwarte miejsce po porażce z USA 2:3.

Spory awans, również o trzy pozycje, zanotowała Kanada, która ograła Niemców 3:0 i dzięki temu wskoczyła na dziewiątą lokatę w rankingu. W tarapatach natomiast znalazła się Kuba, która wypadła z czołowej dziesiątki zestawienia i obecnie zajmuje dwunaste miejsce.

Kubańczycy wciąż nie są pewni awansu do Paryża, podobnie jak Serbia. Obie reprezentacje walczą o ostatnie wolne miejsce na igrzyska. W znacznie lepszej sytuacji jest ekipa z Bałkanów, która jest wyżej w rankingu, a dodatkowo w Lidze Narodów ma do rozegrania jeden mecz więcej. Serbowie zagrają jeszcze z Turcją, Polską i Słowenią, natomiast Kuba z Bułgarią i Polską.

Czołówka rankingu FIVB:

1. Polska 418.10 pkt

2. Włochy 363.44

3. Słowenia 343.24

4. Brazylia 338.14

5. Japonia 338.08

6. USA 332.37

7. Francja 315.16

8. Argentyna 298.75

9. Kanada 264.63

10. Serbia 256.50