Czerwona kartka, kontuzja bramkarza i szarpanina po meczu. Koniec Euro dla Czechów!

Sytuacja w grupie ułożyła się tak, że przed ostatnią kolejką nawet ostatnia po dwóch meczach Gruzja miała jeszcze szanse na awans. Czesi, którzy rozpoczęli od porażki 1:2 z Portugalią, w drugim spotkaniu zremisowali z Gruzinami 1:1 i aby myśleć o 1/8 finału, musieli pokonać Turków. Ci byli w znacznie lepszej sytuacji, ponieważ po zwycięstwie 3:1 nad Gruzją i porażce 0:3 z Portugalią mieli 3 "oczka" i do awansu potrzebowali zaledwie remisu.

Nasi południowi sąsiedzi mocno utrudnili sobie zadanie. Antonin Barak, pomocnik Fiorentiny, już w 20. minucie obejrzał drugą żółtą kartkę i podopieczni trenera Ivana Haska musieli grać w dziesiątkę.

Na pierwszego gola trzeba jednak było czekać do 51. minuty. Kapitalną akcją na prawym skrzydle popisał się Baris Alper Yilmaz, który założył "siatkę" Davidowi Juraskowi, a następnie dograł na 12. metr do Kenana Yildiza. Zarówno strzał, jak i dobitka tego zawodnika zostały co prawda zablokowane przez czeskich obrońców, ale piłka trafiła pod nogi Ismaila Yukseka, który odegrał ją na lewą stronę pola karnego do Hakana Calhanoglu, a ten pokonał Jindricha Stanka mocnym uderzeniem w długi róg.

Podopiecznych Ivana Haska nie opuszczał pech. W 55. minucie selekcjoner musiał dokonać wymuszonej zmiany... bramkarza, ponieważ kontuzji doznał Jindrich Stanek. Mimo to grający w dziesiątkę Czesi strzelili wyrównującego gola, który przedłużył ich nadzieje na pozostanie w turnieju! W 66. minucie, po dalekim wrzucie Vladimira Coufala z autu z prawej strony boiska i przedłużeniu tego podania przez Tomasa Soucka, Samet Akaydin po strzale Tomasa Chorego wybił piłkę już z linii bramkowej, ale dobitka Soucka trafiła do siatki! Sędzia główny czekał jeszcze na sygnał z wozu VAR, ponieważ reprezentanci Turcji sygnalizowali faul na bramkarzu, ale gol ostatecznie został uznany.

"Czeskie Lwy", znając rezultat z równolegle rozgrywanego spotkania Gruzji z Portugalią, w którym Gruzini prowadzili sensacyjnie 2:0, rzucili się do frontalnego ataku i w 82. minucie po raz drugi trafili - za sprawą Jana Kuchty - do bramki strzeżonej przez Merta Gunoka, ale gol nie został uznany, ponieważ chwilę wcześniej napastnik Sparty Praga faulował jednego z defensorów ekipy znad Bosforu.

W doliczonym czasie nasi południowi sąsiedzi musieli postawić wszystko na jedną kartę i puścili wszystkie siły do ataku, co skwapliwie wykorzystali ich rywale. W 90+4. minucie Turcja przejęła piłkę po dalekim podaniu Czechów i wyprowadziła składną akcję, zakończoną precyzyjnym uderzeniem wprowadzonego na boisko w drugiej połowie Cenka Tosuna.

Po ostatnim gwizdku doszło do ogromnej szarpaniny, w której uczestniczyło kilku zawodników z obu stron. Rumuński arbiter rozdał za to krewkim piłkarzom kilka żółtych kartek, a czerwoną obejrzał strzelec wyrównującego gola dla Czechów, Tomas Soucek.

Turcja, z sześcioma zdobytymi punktami, wyszła z grupy z 2. miejsca i w ćwierćfinale zmierzy się z Austrią.

Euro 2024 - 3. kolejka fazy grupowej

Czechy - Turcja 1:2 (0:0)

Bramki: Tomas Soucek 66 - Hakan Calhanoglu 51, Cenk Tosun 90+4

Czechy: Jindrich Stanek (Matej Kovar 55) - Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci - Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Lukas Provod (Ondrej Lingr 75), David Jurasek (Matej Jurasek 81) - Antonin Barak - Mojmir Chytil (Jan Kuchta 55), Adam Hlożek (Tomas Chory 55)

Turcja: Mert Gunok - Mert Muldur, Samet Akaydin, Merih Demiral, Ferdi Kadioglu - Salih Ozcan (Kaan Ayhan 46), Ismail Yuksek (Okay Yokuslu 63) - Arda Guler (Cenk Tosun 76), Hakan Calhanoglu (Orkun Kokcu 87), Kenan Yildiz (Kerem Akturkoglu 76) - Baris Alper Yilmaz

Żółte kartki: Antonin Barak, Patrik Schick - poza boiskiem, Vitezslav Jaros - poza boiskiem, Lukas Cerv - poza boiskiem, Ladislav Krejci, Tomas Soucek (Czechy) - Salih Ozcan, Kenan Yildiz, Ismail Yuksek, Mert Gunok, Hakan Calhanoglu, Ugurcan Cakir - poza boiskiem, Mert Muldur, Samet Akaydin, Kaan Ayhan, Orkun Kokcu, Arda Guler - poza boiskiem (Turcja)

Czerwone kartki: Antonin Barak 20 (Czechy - za dwie żółte), Tomas Soucek (Czechy - po meczu, za niesportowe zachowanie)

Sędziował: Istvan Kovacs (Rumunia)