Klub PlusLigi zamknął skład na przyszły sezon! Rozgrywający dołączył do drużyny

Nowym siatkarzem Ślepska Malow Suwałki został Marcin Krawiecki. Rozgrywający dołączył na tej pozycji do Matiasa Sancheza, który pozostanie w drużynie. Obsadą rozegrania suwalski klub zamknął skład na sezon 2024/2025.

Marcin Krawiecki (rocznik 1998) swą przygodę z siatkówką rozpoczynał w Stali Grudziądz, grał też w młodzieżowej drużynie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W dotychczasowej karierze występował przez siedem sezonów w pierwszej lidze i reprezentował barwy klubów: AZS AGH Kraków (2017–18, 2021–23), ZAKSA Strzelce Opolskie (2018–19), Krispol Września (2019–21) i MKS Będzin (2023–24).

Szczególnym dla tego rozgrywającego był sezon 2022/23 spędzony w Krakowie. Czterokrotnie sięgał wówczas po statuetkę MVP i walnie przyczynił się do świetnego wyniku drużyny – awansu do fazy play-off Tauron 1. Ligi, a także zdobycia tytułu Akademickich Mistrzostw Polski.

Grę drużyny z Suwałk nadal będzie kreował Matias Sanchez (rocznik 1996). Argentyński rozgrywający gra w ekipie Ślepska Malow od 2022 roku i wystąpił już w 62 meczach PlusLigi.

– Marcin Krawiecki to bardzo ambitny zawodnik, którego celem jest regularna gra i walka o pozycję na parkiecie. Udowodnił to przez ostatnich siedem sezonów na parkietach Tauron 1. Ligi, teraz będzie miał okazję sprawdzić swoje możliwości w najlepszej lidze świata i wejść tym samym na wyżyny swoich umiejętności. To chłopak, któremu warto zaufać – powiedział Wojciech Winnik.

– Matias natomiast jest bardzo ważnym punktem naszej drużyny i będzie świetnym partnerem Marcina nie tylko w walce o miejsce w wyjściowym składzie, ale przede wszystkim stale rozwijającym się reprezentantem swojego kraju, dzięki czemu jego doświadczenie będzie rzutowało z pewnością na obu z nich. Cieszymy się, że Panowie będą z nami i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć im wspaniałego sezonu w biało-niebieskich barwach! – dodał prezes klubu, cytowany przez slepsksuwalki.pl.

Ślepsk Malow Suwałki - skład na sezon 2024/2025:



rozgrywający: Marcin Krawiecki, Matias Sanchez

przyjmujący: Bartosz Firszt, Paweł Halaba, Henrique Honorato, Antoni Kwasigroch

atakujący: Bartosz Filipiak, Damian Wierzbicki

środkowi: Joaquin Gallego, Quentin Jouffroy, Jakub Macyra, Konrad Stajer

libero: Mateusz Czunkiewicz, Jakub Kubacki.

Trener: Dominik Kwapisiewicz.