Wołosz to kapitan reprezentacji Polski i jedna z jej najbardziej doświadczonych zawodniczek. Nie grała ona jednak nigdy na turnieju olimpijskim. W 2015 roku zdobyła z reprezentacją srebrny medal podczas Igrzysk Europejskich w Baku.

- Myślę, że to są dwie różne imprezy. Wydaje mi się, że Igrzyska Europejskie to była taka "podróbka" igrzysk olimpijskich. Natomiast mam nadzieję, że to doświadczenie mi pomoże. Na tych igrzyskach też było wielu sportowców, których się podziwia. Teraz będzie ich jeszcze więcej, ale wydaje mi się, że będziemy tak skupione na tym, żeby jak najlepiej się pokazać, że to nas nie rozproszy. Uważam, że znalezienie się w gronie tych wielkich sportowców pomoże nam pokazać się jeszcze lepiej – powiedziała kapitan reprezentacji Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Polska znów górą! Biało-Czerwoni zdominowali przeciwnika na mistrzostwach Europy

Rozgrywająca nie ukrywa, że występ w Paryżu wiąże się ze sporymi emocjami i stresem.

- Myślę, że kiedy zabrzmi pierwszy gwizdek, to stres będzie spory. Wydaję mi się, że później włączy się automatyzm i będzie po prostu chciało się grać jak najlepiej – wyznała Wołosz.

Powrót polskich siatkarek na imprezę tej rangi to duże wydarzenie. W obecnej kadrze nie ma zawodniczek, które pamiętają zmagania w Pekinie. Od mistrzostw świata czy Europy igrzyska odróżnia fakt, że zawodniczki zamieszkają na terenie wioski olimpijskiej

- Dobrze, że będziemy w wiosce już 23 lipca. Będziemy miały kilka dni, żeby się zaadaptować i poczuć klimat. Tak, że ta pierwsza ekscytacja zejdzie już do meczu – powiedziała Wołosz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Swój pierwszy mecz na igrzyskach w Paryżu Polki zagrają 28 lipca, a ich rywalkami będą Japonki. Oprócz nich przeciwniczkami Biało – Czerwonych będą siatkarki z Brazylii i Kenii.

MK