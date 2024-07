Gdzie obejrzeć skróty meczów siatkarskich na igrzyskach?

W turnieju siatkarek udział bierze 12 czołowych drużyn świata. Są one podzielone na trzy grupy - w każdej znalazły się po cztery reprezentacje.

Polki trafiły do grupy B. W niedzielę zainaugurowały one olimpijską rywalizację meczem z Japonkami. Nie było łatwo, ale ostatecznie podopieczne Stefano Lavariniego wygrały 3:1. Tym samym znalazły się na autostradzie do ćwierćfinału.

We wtorek rozegrane zostaną trzy mecze. Starcie Brazylijek z Kenijkami zamknie pierwszą kolejkę w grupie B. W grupie A czekają nas natomiast konfrontacje Amerykanek z Chinkami i Francuzek z Serbkami.

Gdzie obejrzeć skróty meczów siatkarek na igrzyskach?

Widzowie Polsatu Sport będą mieli możliwość obejrzeć skróty dwóch meczów. Najpierw pokażemy najważniejsze akcje z niedzielnego spotkania Polek z Japonkami. Następnie - wieczorem - zaprosimy do zapoznania się z highlighstami starcia USA - Chiny.

Skrót meczu Polska - Japonia: Polsat Sport 1, Polsat Box Go - godz. 10:00

Skrót meczu USA - Chiny: Polsat Sport 1, Polsat Box Go - godz. 22:00