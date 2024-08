Koszmar faworyta do złota! Trafił do szpitala. Jego start na igrzyskach jest zagrożony

Złe wieści o swoim stanie zdrowia przekazał Gianmarco Tamberi. Mistrz olimpijski w skoku wzwyż z Tokio i faworyt do złota w Paryżu trafił do szpitala z podejrzeniem kamicy nerkowej. Jego występ na trwających igrzyskach stanął pod wielkim znakiem zapytania.

Włoch opublikował wpis na Instagramie, w którym podzielił się z kibicami informacjami o swoich problemach.

- Niewiarygodne. To nie może być prawda. Dwie godziny po tym, jak napisałem "zasługuję na to", poczułem ból. Ostry dyżur, TAC, USG, badania krwi. Prawdopodobnie kamień nerkowy. Jestem trzy dni przed wyścigiem, dla którego poświęciłem wszystko. Leżę bezradny w łóżku z gorączką 38,8. Miałem wyjeżdżać do Paryża, aby rozpocząć podróż po marzenia, ale musiałem przełożyć lot w nadziei, że w poniedziałek ten koszmar się skończy. Jedyne, co mogę zrobić, to czekać i się modlić. Nie zasługuję na to wszystko. Zrobiłem dla tych igrzysk wszystko - napisał lekkoatleta. Jednocześnie zapewnił, że jeżeli będzie w stanie wystartować, to da z siebie wszystko i będzie walczył o jak najlepszy wynik.

Tamberi to aktualnie jedna z największych gwiazd lekkoatletyki. Oprócz mistrzostwa olimpijskiego 32-latek ma na koncie trzy tytuły mistrza Europy i jeden mistrza świata na stadionie. Podobne osiągnięcia miał w hali - złoto i srebro ME oraz złoto i brąz MŚ. Włoch zyskał globalną popularność nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia sportowe. Charakterystycznym elementem jego wyglądu jest broda, którą zazwyczaj goli do połowy twarzy.

Kwalifikacje do finału konkursu skoku wzwyż na IO w Paryżu odbędą się w środę 7 sierpnia. Finał zostanie rozegrany w piątek 10 sierpnia, a zatem w przededniu zakończenia najważniejszej sportowej imprezy czterolecia. Przypomnijmy, że do walki o medale w tej konkurencji miał włączyć się Norbert Kobielski, ale Polak przed igrzyskami został zdyskwalifikowany za złamanie przepisów antydopingowych.