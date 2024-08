Fornal i Leon na gorąco po awansie do półfinału igrzysk. "To nam pomogło"

Po ćwierćfinałowym spotkaniu przed kamerą Polsatu Sport stanęli przeszczęśliwi Tomasz Fornal i Wilfredo Leon.

- Dzisiaj to ja byłem ten defensywny, zazwyczaj jest na odwrót – zaczął rozmowę roześmiany Fornal.

Później przyjmujący, który w ekspresowym tempie wrócił do zdrowia, po kontuzji, jakiej doznał w pierwszym spotkaniu na igrzyskach, przyznał, że zwycięstwo sporo Polaków kosztowało.

- Na pewno to był ciężki mecz emocjonalnie, fizycznie. Słowenia też dobrze grała, my graliśmy lepiej. Coś wspaniałego. To na pewno nie było łatwe. Wydaje mi się, że ta 9:00 pomimo wczesnej pory nam pomogła, bo po prostu wstajesz i idziesz na mecz. Fenomenalny mecze. Pomimo problemów i stylu, który nie do końca mógł satysfakcjonować wszystkich, to awansowaliśmy do półfinału i możemy się z tego cieszyć, ale to jeszcze nie koniec - powiedział Fornal.

Swoimi wrażeniami po meczu podzielił się także drugi z pary przyjmujący.

- Dzisiaj wykonaliśmy naszą robotę. Czekamy na kolejny mecz. Musimy być cierpliwi. Trzymajcie kciuki za nas. Tego potrzebujemy – dodał zadowolony Leon.

MiK