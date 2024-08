Nikola Grbić zdradził, kto miał zastąpić kontuzjowanego Pawła Zatorskiego. "On był gotów"

Polscy siatkarze pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:2 w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. W czwartym secie Polacy w kapitalnym stylu wyszarpali zwycięstwo i doprowadzili do tie-breaka, w którym triumfowali. W finale Polska zagra ze zwycięzcą konfrontacji Włochy – Francja.

ZOBACZ TAKŻE: Co dalej z libero reprezentacji Polski? Paweł Zatorski zabrał głos

Drużyna trenera Nikoli Grbicia wygrała mimo pechowych okoliczności – urazów w trakcie meczu doznali libero Paweł Zatorski, który wrócił do gry oraz rozgrywający Marcin Janusz. Po zakończeniu spotkania przed kamera Polsatu Sport stanęli Grbić oraz Kamil Semeniuk. Selekcjoner przyznał, że przyjmujący niemal od razu zaoferował się do zastąpienia kontuzjowanego kolegi.

- On był gotów grać na libero, bo byliśmy pewni, że "Zati" ma kontuzję. Powiedziałam wtedy chłopakom, że jeśli "Semen" będzie libero to zagramy i wygramy z nim jako libero. To jest zespół, to jest drużyna, kiedy każdy robi wszystko, by pomóc zespołowi. Jestem dumny, że tu jestem i że zagramy w finale. Nie wiem, jak będzie, ale zasłużyliśmy, by tu być - komentował Grbić w rozmowie z Marcinem Lepą.

Po chwili głos zabrał Semeniuk. On również podkreślił wartość zespołu oraz fakt, że ten mecz Biało-Czerwoni "wyrwali" to zwycięstwo, grając sercem.

- Udowodniliśmy, ze jesteśmy wielką rodziną i drużyną przez wielkie "D". Historycznie Polska ma to w sobie, że jakiekolwiek nam stawiają kłody, my z tego wychodzimy. Zawsze walczymy do końca i dajemy serducho na boisku. Dzisiaj to było widoczne Momentami już patrzyliśmy w górę, myśląc, ile jeszcze tych przeciwności losu nas spotka. Ale daliśmy radę - powiedział Semeniuk.

Już 10 sierpnia o godzinie 13:00 reprezentacja Polski rozpocznie walkę o złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu.