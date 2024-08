Polacy wygrali pierwszego seta, ale dwa kolejne należały do Amerykanów, którzy w trzeciej partii rozbili naszych siatkarzy 25:14! Mimo to podopieczni trenera Nikoli Grbicia potrafili wstać z kolan - najpierw doprowadzili do tie-breaka, a w nim, wykorzystując czwartego meczbola, wygrali ostatecznie 15:13.

"Biało-Czerwonych" wspierał z trybun Vladimir Grbić, starszy brat szkoleniowca naszej reprezentacji, który po spotkaniu zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z Nikolą, opatrzone... słowami swojego ojca.

"No, nie było źle - jak mawiał Milos, nasz świętej pamięci ojciec. To prawda, nie było źle. I niech Bóg sprawi, żeby było jeszcze lepiej" - napisał Vladimir Grbić.

Ojciec Vladimira i Nikoli, Milos, był zawodnikiem reprezentacji Jugosławii, która w 1975 roku zdobyła pierwszy w historii kraju medal mistrzostw Europy, kończąc organizowaną przez siebie imprezę na trzecim miejscu. Jak niedawno wspominał Nikola Grbić, jego ojciec był dość chłodny i rzadko okazywał uczucia.

Starszy brat trenera Polaków również był znakomitym siatkarzem. W dorobku ma między innymi cztery medale mistrzostw Europy, srebro mistrzostw świata oraz złoto i brąz, wywalczone na igrzyskach olimpijskich.