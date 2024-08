Przetasowania w rankingu FIVB po igrzyskach! Co z Polską?

Igrzyska olimpijskie w Paryżu za nami, medale rozdane, więc czas rzucić okiem na wpływ wydarzeń ze stolicy Francji na ranking FIVB siatkarek. Doszło w nim do lekkich przetasowań w czołówce. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Liderem rankingu pozostają Włoszki, które po wywalczeniu olimpijskiego złota jedynie umocniły się na pierwszym miejscu. Druga lokata należy do Brazylijek, które z kolei stanęły we Francji na najniższym stopniu podium.

Co nie może zaskakiwać, to pierwsze cztery lokaty "zarezerwowane" dla półfinalistek igrzysk. Na trzecią pozycję wskoczyła ekipa Stanów Zjednoczonych, która w Paryżu sięgnęła po srebro i w rankingu zamieniła się miejscami z Turcją. Zespół znad Bosforu uplasował się turnieju olimpijskim właśnie na czwartym miejscu.

Na kolejnych trzech lokatach bez zmian. Dwie azjatyckie drużyny - Chiny oraz Japonię przedziela będąca na szóstej lokacie reprezentacja Polski. Przypomnijmy, że podopieczne Stefano Lavarniego jeszcze przed igrzyskami plasowały się na historycznie wysokim trzecim miejscu. W stolicy Francji spisały się bez zarzutu, docierając do ćwierćfinału, ale to nie wystarczyło do utrzymania tej pozycji. Biało-Czerwone w olimpijskich zmaganiach wygrały z Japonią i Kenią oraz przegrały z Brazylią oraz USA.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Srebro najwyższej próby

W czołowej dziesiątce rankingu FIVB doszło do zmian na górze, ale również na dole klasyfikacji. Z ósmego na dziesiąte miejsce osunęła się Serbia, natomiast Holandia wskoczyła z dziesiątego na dziewiąte. O jedno "oczko" - z dziewiątego na ósme przesunęła się Kanada.

Ranking FIVB jest konstruowany na podstawie wielu czynników. Najistotniejsza jest ranga zawodów, a w tym przypadku igrzyska mają najwyższy priorytet. Do tego liczy się klasa rywala. Polki straciły sporo punktów za wspomniane porażki, natomiast zyskały znacznie mniej za zwycięstwa z Kenią i Japonią. Finalnie team Lavariniego stracił ponad 15 "oczek", co sprawiło, że w najnowszym notowaniu plasuje się na szóstej pozycji.

Czołówka rankingu FIVB siatkarek (stan na 12 sierpnia):

1. Włochy 437,03 pkt

2. Brazylia 407,09

3. USA 362,27

4. Turcja 352,61

5. Chiny 350,30

6. Polska 349,75

7. Japonia 325,18

8. Kanada 284,76

9. Holandia 283,99

10. Serbia 280,42