Problem Projektu Warszawa w Lidze Mistrzów. Zagra poza stolicą!

PGE Projekt Warszawa wraca do Ligi Mistrzów siatkarzy po dwóch sezonach przerwy. Jak się jednak okazało, kibice stołecznego zespołu nie wszystkie domowe spotkania tych rozgrywek obejrzą w Warszawie. Dwa z trzech meczów grupowych w roli gospodarza Projekt rozegra w... Łodzi.

Warszawianie domowe spotkania w PlusLidze rozgrywają w hali COS Torwar oraz mniejszej Arenie Ursynów. Pierwszy obiekt nie jest jednak dostępny w dwóch terminach meczów fazy grupowej LM, natomiast drugi z nich nie spełnia wymagań Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV).

Podopieczni trenera Piotra Grabana w roli gospodarza zagrają więc w łódzkiej Sport Arenie 12 listopada z belgijskim Greenyard Maaseik oraz 3 grudnia z Berlin Recycling Volleys.

"Torwar nie jest dostępny w tym terminie, a CEV nie dopuścił Areny Ursynów jako miejsca rozgrywania spotkań. Jedyna możliwa i sensowna alternatywa" - wyjaśnił na portalu X powód wyboru łódzkiej areny rzecznik prasowy warszawskiego klubu Piotr Iwańczyk.

Jak dodał, by hala została zaakceptowana przez CEV, musi pomieścić co najmniej 2500 widzów. Co ciekawe, cztery sezony temu ekipa z Warszawy rozgrywała mecze LM w Arenie Ursynów, jednak obecny dokument określający standardy obiektów, obowiązuje od czerwca tego roku.

Projekt to nie jedyny polski klub, który mecze LM będzie musiał rozgrywać w innym mieście. W podobnej sytuacji jest Aluron CMC Warta Zawiercie, występujący w roli gospodarza w Sosnowcu. Hala w Zawierciu również nie spełnia bowiem wymagań CEV.

KN, PAP