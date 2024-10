Aleksander Kwaśniewski gościem programu Polsat Sport Talk. Gdzie obejrzeć nowy podcast?

Polsat Sport Talk to już kolejny podcast emitowany przez Polsat Sport. W przeciwieństwie do SiatCastu i Futbol Castu, które zajmują się odpowiednio siatkówką i piłką nożną, nowy podcast nie będzie poświęcony jednej konkretnej dyscyplinie. Redakcja Polsatu Sport stworzy za to przestrzeń do dyskusji z osobami, które na różnych polach i w różnym zakresie zajmują się sportem.

ZOBACZ TAKŻE: Co za wynik! Jest nowy rekord świata w maratonie

Odbiorcy powinni spodziewać się zatem bardzo ciekawych dyskusji, świeżych punktów widzenia i wniosków, które mogą realnie wpłynąć na kondycję polskiego sportu.

W poniedziałek 14 października wyemitowany zostanie pierwszy odcinek programu Polsat Sport Talk. Gościem Przemysława Iwańczyka będzie były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Warto przypomnieć, że nasz gość, zanim został wybrany głową państwa, sprawował bardzo ważną funkcję Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzięki temu będzie w stanie porównać obecny stan polskiego sportu z tym, z czasów jego kadencji w Pałacu Prezydenckim i PKOl-u.

Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja Polsatu Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek transmisji o godzinie 14:00.

Wszystkie podcasty Polsatu Sport po zakończeniu transmisji na żywo w całości publikowane są na platformie YouTube oraz na naszej stronie internetowej.

Redakcja