Prawdziwą przejażdżkę rollercoasterem zaliczył Nikola Zalewski w pierwszej połowie meczu Hellas Verona - AS Roma w 11. kolejce Serie A. Reprezentant Polski popełnił poważny błąd przy pierwszym golu dla ekipy gospodarzy. 22-latek niejako zmazał plamę kilkanaście minut później, kiedy to zapisał na swoim koncie asystę przy bramce wyrównującej dla "Giallorossi".

AS Roma straciła bramkę na 0:1 w 13. minucie meczu. Zalewski próbował przerzucić piłkę na drugą stronę boiska. Zagranie Polaka było jednak za lekkie, z czego skorzystał Casper Tengstedt. Duńczyk przechwycił futbolówkę i znalazł w sytuacji "sam na sam" z Mile Svilarem. 24-latek pokonał bramkarza Romy i dał prowadzenie Hellasowi.

𝐅𝐀𝐓𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐖𝐏𝐀𝐃𝐊𝐀 🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎… 😬



Hellas Verona zdobywa bramkę po złym podaniu reprezentanta Polski.

Kwadrans później rzymianie doprowadzili do wyrównania. Zalewski otrzymał podanie z lewej strony pola karnego. Następnie zagrał płaską piłkę w głąb "szesnastki". Tam jego zagranie przeciął Matias Soule, który skierował futbolówkę do siatki. Roma nie cieszyła się długo z remisu. W 34. minucie gry Hellas wrócił na prowadzenie za sprawą trafienia Giangiacomo Magnani.

𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! 🅰️



Polak szybko podniósł się po swoim błędzie przy bramce dla Hellasu Verona i świetnie wyłożył piłkę Matiasowi Soule!

Zalewski wrócił niedawno do składu "Giallorossi". Przypomnijmy, że na początku września został odsunięty od pierwszego zespołu, gdyż ani nie przedłużył kontraktu, ani nie odszedł do innej drużyny. Ostatecznie po zmianie trenera ponownie dołączył do składu i jest brany pod uwagę przy ustalaniu wyjściowej "jedenastki".