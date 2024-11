Cios dla utalentowanego sportowca. Szokująca diagnoza!

Svoboda uchodzi w Czechach za jeden z największych talentów w dziesięcioboju. W 2022 roku został mistrzem kraju juniorów, a jego potencjał dostrzegła legenda tego sportu, Roman Sebrle. Wicemistrz olimpijski z Sydney i złoty medalista igrzysk z Aten z 2004 roku włączył Petra Svobodę do swojej grupy treningowej, a w wywiadach mówił, że 20-latek ma predyspozycje, by w przyszłości osiągać równie znakomite wyniki.

Niestety, sportowy rozwój młodego lekkoatlety zahamowała szokująca diagnoza lekarzy.

"Mam dla was nieoczekiwaną wiadomość. Ostatnio zdiagnozowano u mnie ALL, czyli ostrą białaczkę limfoblastyczną. Nie jest to oczywiście coś, co mogłem zaplanować, ale jestem gotowy do walki i wierzę, że dam radę" - napisał w mediach społecznościowych Svoboda.

20-letni zawodnik został - przy wsparciu swojej grupy treningowej - otoczony nie tylko opieką najlepszych lekarzy, ale i pomocą psychologiczną. Rokowania nie są póki co znane. Lekarze podkreślają, że więcej będzie można powiedzieć dopiero po tym, jak organizm sportowca zareaguje na pierwszą fazę leczenia.