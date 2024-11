Z 2:0 na 2:3. Szalona końcówka, zmarnowany rzut karny i porażka reprezentacji Polski

Polacy dobrze rozpoczęli to spotkanie, kontrolując przebieg gry i nie pozwalając Włochom na przeniesienie ciężaru gry na swoją połowę. Przewagę nad rywalami potwierdzili w 41. minucie, kiedy po strzale Filipa Lubereckiego bramkarz odbił piłkę, jednak wprost pod nogi niepilnowanego Jordana Majchrzaka, który pewnie skierował ją do siatki.

Druga połowa była bardziej wyrównana. "Azzurri" przyspieszyli tempo, chcąc wyrównać stan meczu, natomiast "Biało-czerwoni" nie dali się zepchnąć do defensywy. Zaowocowało to podwyższeniem prowadzenia w 67. minucie, kiedy to Marcel Krajewski popisał się świetnym uderzeniem zza szesnastki. Po tej bramce podopieczni Miłosza Stępińskiego cofnęli się i skutecznie odpierali ataki gości. W 80. minucie Włosi wrócili do gry po tym, jak Alessio Vacca wykorzystał nieporozumienie pomiędzy Janem Żuberkiem a Sławomirem Abramowiczem i umieścił piłkę w siatce bezpośrednio z rzutu wolnego.

Taki stan rzeczy utrzymał się do 90. minuty, wtedy rozpoczął się dramat Polaków. Bramka Aarona Ciammaglichelli oraz drugie trafienie Vacci sprawiły, że "Biało-czerwoni" znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się wynikiem 2:3, Krajewski upadł w polu karnym, a sędzia bez wahania wskazał na "wapno". Do "jedenastki" podszedł Żuberek, jednak przegrał pojedynek z Lorenzo Torrianim i zmarnował okazję na wyrównanie.

Polacy po czterech meczach w Elite League U-20 mają na swoim koncie jedynie trzy punkty, co zapewnia im szóste miejsce w tabeli. Pod naszą reprezentacją plasują się tylko Turcy oraz Czesi. Włosi, dzięki temu zwycięstwu, awansowali na czwarte miejsce. Kolejny mecz nasza młodzieżowa kadra rozegra we wtorek z liderującą w klasyfikacji Anglią.

Polska - Włochy 2:3 (1:0)

Bramki: Jordan Majchrzak 41, Marcel Krajewski 67 - Alessio Vacca 80, 90+2; Aaron Ciammaglichelli 90