Dwukrotny mistrz olimpijski kończy karierę

Brownlee, który był również mistrzem świata w 2009 i 2011 roku oraz czterokrotnym mistrzem Europy, w mediach społecznościowych napisał, że "nadszedł czas, aby zamknąć ten rozdział".

"To oznacza moje odejście z profesjonalnego triathlonu. To moment, do którego podchodzę z taką samą obawą, co ekscytacją" - dodał.

Brytyjczyk zaznaczył, że chce spróbować nowych wyzwań i przed nim "kilka projektów, których nie może się doczekać".

Wskazał, że ma świadomość, że jego czas jako czołowego triathlonisty globu dobiegł końca.

"Ostatnio to wszystko stało się dla mnie jeszcze trudniejsze. Nie jestem w stanie trenować nawet w przybliżeniu tak, jak kiedyś. Dlatego też czasami trudno mi było stanąć na linii startu, bo wiedziałem, że nie jestem przygotowany tak, jakbym chciał" - podsumował Brownlee.

Jego młodszy brat Jonathan stanął wraz z nim na olimpijskim podium - był trzeci w Londynie i drugi w Rio.

Polsat Sport