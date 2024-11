Świetna seria przerwana! Wielkie emocje i pięć setów w Gorzowie

W meczu 13. kolejki PlusLigi Cuprum Stilon Gorzów pokonał we własnej hali drużynę Steam Hermapol Norwid Częstochowa 3:2. Tym samym zakończyła się świetna seria wygranych meczów siatkarzy Cezara Douglasa Silvy.

Norwid do poniedziałkowego spotkania przystępował po fantastycznej serii 5 wygranych meczów z rzędu i to z nie byle kim. Na liście pokonanych drużyn przez częstochowian są ostatnio takie drużyny jak Bogdanka LUK Lublin, PGE Projekt Warszawa czy Asseco Resovia. Stilon również ma za sobą niezły okres. Co prawda, przed tygodniem przyszła gładka porażka z Projektem, a wcześniejsze trzy spotkania padły łupem gorzowian.

Pierwszy set lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy prowadzili 8:5. Z czasem jednak do głosu zaczęli dochodzić siatkarze Norwida i to oni triumfowali 25:21.

Więcej emocji było w drugiej partii. Tym razem to przyjezdni prowadzili już nawet pięcioma punktami. Stilon dogonił rywala w końcówce i zapewnił emocjonującą końcówkę. W niej na przewagę lepsi okazali się gospodarze i mieliśmy 1:1.

W trzeciej odsłonie Norwid wygrywał 11:7, ale znowu siatkarze z Częstochowy zaczęli popełniać dużo błędów. Świetna seria Stilonu w połowie seta trwała od stanu 14:14 do stanu 22:14, a z pola serwisowego nie schodził Seweryn Lipiński. Zawodnicy z Gorzowa zdemolowali przeciwników w tej części meczu, wygrywając do 16.

Ewidentnie częstochowianie mieli w tym meczu problemy z utrzymaniem przewagi. Tak było również w czwartym secie. Po raz kolejny gorzowianie odrabiali straty. Tym razem jednak Norwid wyciągnął wnioski i w końcówce był bezbłędny. Czekał nas tie-break.

W piątej partii gościom nie pomógł nawet Patrik Indra, będący jednym z odkryć tego sezonu. Dwa bloki z rzędu na Czechu były kluczowym momentem tie-breaka. Stilon wygrał 15:10, a cały mecz 3:2. MVP spotkania został Robert Taht.

Cuprum Stilon Gorzów – Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 3:2 (21:25, 27:25, 25:16, 23:25, 15:10).

Cuprum Stilon Gorzów: Robert Taht, Marcin Kania, Chizoba Eduardo Neves Atu, Kamil Kwasowski, Seweryn Lipiński, Vuk Todorovic - Maksymilian Granieczny (libero) - Adam Lorenc, Przemysław Stępień, Jakub Strulak, Wojciech Ferens.

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa: Quinn Lester Isaacson, Milad Ebadipour, Daniel Popiela, Patrik Indra, Sebastian Adamczyk, Bartłomiej Lipiński – Bartosz Makoś (libero) – Mateusz Borkowski, Tomasz Kowalski, Bartosz Schmidt, Mateusz Masłowski (libero), Damian Kogut.

IM, Polsat Sport