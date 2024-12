Szokujące zakończenie kariery! 29-letnia gwiazda kończy z MMA po porażce

- Dziękuję za wsparcie, ekipo. Ale to już czas, by odłożyć rękawice MMA i zająć się czymś innym! Niech Bóg was chroni i spędźcie wspaniałe święta z rodziną - możemy przeczytać w komunikacie Vareli.

"The Prototype" nie zdradził jeszcze swoich dalszych planów, ale jego słowa sugerują, że zamierza skupić się na życiu poza sportem. Jego decyzja zaskoczyła wielu fanów, którzy liczyli na dalsze sukcesy Francuza w oktagonie.

W sobotni wieczór na gali KSW 101 29-letni zawodnik stoczył swoją, jak się okazało, ostatnią walkę w karierze. Jego przeciwnikiem był rodak, Salahdine Parnasse, a pojedynek miał miejsce w hali Paris La Defense Arena. Na szali starcia, które było walką wieczoru gali, był pas kategorii lekkiej, który znajduje się w posiadaniu Parnasse’a. Mimo zaciętej pierwszej rundy, Varela przegrał walkę przez techniczny nokaut w drugiej odsłonie, co okazało się punktem zwrotnym w jego przygodzie z MMA. Francuz załamał się porażką, co było widać po jego reakcji w klatce na taki wynik walki.

Varela rozpoczął swoją karierę w MMA w młodym wieku, szybko zdobywając uznanie w dużych organizacjach. Już w wieku 19 lat wygrał swoją pierwszą walkę na gali Honor and Glory Fight Night 3 we Francji. W dalszej części kariery walczył m.in. dla UAE Warriors i Hexagone MMA, a następnie przeniósł się do KSW. Jego najbardziej pamiętnymi momentami w największej organizacji MMA w Europie były zwycięstwa nad doświadczonymi zawodnikami: Gracjanem Szadzińskim, Sebastianem Rajewskim i byłym czempionem wagi lekkiej KSW, Marianem Ziółkowskim.