Wysoka wygrana Arsenalu. Kontuzja Saki

Już w szóstej minucie prowadzenie Arsenalowi dał Gabriel Jesus. Gospodarze co prawda wyrównali w 11., gdy trafił Ismaila Sarr, ale później na boisku dominował jeden zespół.



W 14. ponownie na listę strzelców wpisał się Jesus, a w 38. Kai Havertz. Po przerwie z goli cieszyli się jeszcze Gabriel Martinelli i Declan Rice.

Humor gościom psuje jedynie kontuzja Bukayo Saki. Anglik opuścił boisko już w 24. minucie.

Całe spotkanie na ławce rezerwowych Arsenalu przesiedział Jakub Kiwior.

Londyńczycy tracą trzy punkty do Liverpoolu i jeden do Chelsea. W niedzielę lider, który ma jeszcze do rozegrania mecz zaległy z Evertonem, zmierzy się w stolicy z Tottenhamem Hotspur, a Chelsea na wyjeździe zagra z Evertonem.

PAP