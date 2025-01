Siatkarski początek 2025 roku. Kiedy pierwsze mecze? Transmisje

Nowy Rok 2025 to czas na nowe siatkarskie emocje! W pierwszych dniach stycznia odbędą się pierwsze tegoroczne spotkania w polskich ligach. Kiedy i o której godzinie zostaną rozegrane mecze? Gdzie oglądać? Sprawdź terminarz i plan transmisji meczów siatkarskich na początku 2025 roku.

Pierwsza siatkarska transmisja w 2025 roku została zaplanowana na 2 stycznia. W czwartek CUK Anioły Toruń podejmą PSG KPS Siedlce w spotkaniu 17. kolejki PLS 1. Ligi.

W PlusLidze w pierwszych dniach stycznia zostaną rozegrane mecze 19. kolejki. Wśród kilku interesujących konfrontacji, na pierwszy plan wysuwa się spotkanie na szczycie tabeli PGE Projekt Warszawa – Jastrzębski Węgiel, które zostanie rozegrane w poniedziałek 6 stycznia na Torwarze.

W Tauron Lidze zaplanowano na ten okres 14. serię spotkań. I tu nie zabraknie hitu, bowiem w niedzielę BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zmierzy się z DevelopResem Rzeszów.

Swoje mecze rozegra również Superlega oraz Serie A1 siatkarek. W sobotę o godzinie 11.00 odbędzie się pierwszy w 2025 roku odcinek popularnego siatkarskiego magazynu #7Strefa. Sobotni wieczór przyniesie natomiast emocje związane z finałem 90. edycji Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat. Gala Mistrzów Sportu w Polsacie i Polsacie Sport od godziny 20.00. Wśród nominowanych jest troje przedstawicieli siatkówki – Jakub Kochanowski, Wilfredo Leon oraz Joanna Wołosz.

Transmisje meczów siatkarskich 2–6 stycznia 2025:

2025-01-02: CUK Anioły Toruń – PSG KPS Siedlce (czwartek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 2) /PLS 1. Liga



2025-01-03: PGE Grot Budowlani Łódź – UNI Opole (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1) /Tauron Liga

2025-01-03: Steam Hemarpol Norwid Częstochowa – PSG Stal Nysa (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1) /PlusLiga



2025-01-04: Magazyn #7Strefa (sobota, godzina 11.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-01-04: GKS Katowice – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1) /PlusLiga

2025-01-04: PGE GiEK Skra Bełchatów – Bogdanka LUK Lublin (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1) /PlusLiga

2025-01-04: Indykpol AZS Olsztyn – Nowak-Mosty MKS Będzin (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1) /PlusLiga

2025-01-04: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Moya Radomka Radom (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 2) /Tauron Liga



2025-01-05: #VolleyWrocław – Sokół & Hagric Mogilno (niedziela, godzina 13.00; transmisja – Polsat Box Go) /Tauron Liga

2025-01-05: Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1) /PlusLiga

2025-01-05: Cucine Lube Civitanova – Rana Verona (niedziela, godzina 15.10; transmisja – Polsat Sport 3) /Superlega

2025-01-05: Energa MKS Kalisz – ŁKS Commercecon Łódź (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Box Go) /Tauron Liga

2025-01-05: Cuprum Stilon Gorzów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1) /PlusLiga

2025-01-05: Lotto Chemik Police – ITA Tools Stal Mielec (niedziela, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go) /Tauron Liga

2025-01-05: Igor Gorgonzola Novara – Numio Vero Volley Milano (niedziela, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 2) / Serie A1 siatkarek

2025-01-05: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – DevelopRes Rzeszów (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1) /Tauron Liga



2025-01-06: PGE Projekt Warszawa – Jastrzębski Węgiel (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1) /PlusLiga

2025-01-06: Asseco Resovia Rzeszów – Barkom-Każany Lwów (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1) /PlusLiga.