Ronaldo wypalił prosto z mostu! "Jestem wzorem. Jeśli ktoś twierdzi inaczej - kłamie"

Od początku pobytu w Arabii Saudyjskiej 39-latek nie krył swojego zainteresowania tamtejszą kulturą.

- Czuję się bardzo dobrze. Ja i moja rodzina jesteśmy tu szczęśliwi w tym przepięknym kraju. Jest tu bardzo przyjemnie, żyje się dobrze - zaapelował Ronaldo.

Portugalczyk docenił też jakość saudyjskiego futbolu. Od jego przybycia do ROSHN Saudi League jest ona transmitowana w 160 krajach na całym świecie, a liczba obserwujących w mediach społecznościowych wzrosła o 205%, podczas gdy 18 klubów łącznie zyskało 45 milionów nowych obserwujących

- Piłka nożna też jest tu na dobrym poziomie, patrząc na indywidualności. Zespołowo wciąż się rozwijamy. Trudno grać przeciwko Al-Hilal i Al-Ittihad, ale nadal walczymy. Taki jest futbol. Są lepsze i gorsze chwile - powiedział najskuteczniejszy strzelec wszech czasów.

Pięciokrotny zdobywca "Złotej Piłki" wskazał też swoje cele na najbliższy czas w Arabii Saudyjskiej.

- Dla mnie najważniejsze jest bycie profesjonalnym, ciężka praca, szacunek do klubu, swojego kontraktu, nadzieja, że pewne rzeczy się zmienią. Mam na myśli wygranie więcej trofeów przez Al-Nassr. Zwycięstwo w AFC Champions League to coś, o czym marzę. Oczywiście do tego dochodzi wygranie ROSHN Saudi League. Najważniejsza jest jednak praca i profesjonalizm. Pragnę, aby liga saudyjska w ciągu pięciu, dziesięciu lat systematycznie progresowała. Nie tylko drużyny seniorskie, ale także akademie. Chodzi o przyszłość rozgrywek, ale przede wszystkim całej Arabii Saudyjskiej. Chcę, aby rywalizowała z najlepszymi. To moje marzenie i zamierzam pomóc lidze i krajowi, aby wejść na ten poziom - zapewnił.

Piłkarz Al-Hilal, Brazylijczyk Neymar, uznał Ronaldo za "pioniera".

- Ludzie postrzegają Cristiano jako wzór. Nie tylko na boisku, ale również poza nim. Wiedziałem o tym. Jeśli ktoś twierdzi inaczej - kłamie. Jestem dumny z rozbudowywania ligi i sprowadzania gwiazd, sprawiających, że jest ona silniejsza. Oczywiście także z możliwości bycia pierwszą - nazwijmy to - "gwiazdą", która tu przybyła. To dla mnie duży honor - oznajmił Ronaldo.

- Prawdopodobnie wygranie pierwszego pucharu w Arabii Saudyjskiej (King Salman Club Cup) po pokonaniu Al-Hilal jest moim najlepszym wspomnieniem z Arabii Saudyjskiej. Być może było to najbardziej wymagające trofeum w naszym życiu. W przeszłości tytuły przychodziły łatwiej. Zdobycie pierwszego pucharu było niesamowite, ale chcę więcej - zakończył.

