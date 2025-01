Reprezentant Polski przedstawiony w nowym klubie! Przeniósł się do Anglii

Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski, rozpoczyna nowy etap swojej kariery piłkarskiej. Lewy obrońca został oficjalnie wypożyczony z Holstein Kiel do Plymouth Argyle FC, zespołu występującego w angielskiej Championship. Transfer obowiązuje do końca obecnego sezonu, a angielski klub zagwarantował sobie opcję wykupu zawodnika.

Dla 15-krotnego reprezentanta Polski ostatnie miesiące w Holstein Kiel nie były łatwe. Choć w tym sezonie wystąpił w dziesięciu meczach Bundesligi oraz dwóch spotkaniach Pucharu Niemiec, w ostatnich tygodniach znalazł się poza planami trenera niemieckiego klubu. Sytuacja zmusiła zawodnika do poszukiwania nowych możliwości, a wybór padł na Plymouth Argyle. Szef rekrutacji angielskiego klubu, Jimmy Dickinson, wyraził zadowolenie z transferu Polaka, zapewniając że transfer ten zachowa równowagę w drużynie i zwiększy rywalizację na lewej stronie obrony.

ZOBACZ TAKŻE: Krychowiak z kontuzją na początku roku! Inni Polacy byli tłem

Decyzja o wypożyczeniu Puchacza do Plymouth Argyle jest krokiem w nieznane, biorąc pod uwagę trudną sytuację nowego zespołu. Klub, który niedawno zwolnił z funkcji trenera legendę Manchesteru United i reprezentacji Anglii - Wayne'a Rooneya, stoi przed niezwykle trudnym zadaniem utrzymania się w lidze. Mimo to, 25-letni zawodnik ma szansę odegrać kluczową rolę w staraniach drużyny o uniknięcie spadku. Plymouth Argyle obecnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Championship.

Transfer do Championship to także szansa na odbudowanie formy i regularne występy, które mogą być kluczowe zarówno dla jego kariery klubowej, jak i dalszych powołań Puchacza do reprezentacji Polski.