Robert Karaś grzmi! Tak skomentował dyskwalifikację. Padły mocne słowa

Karaś uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego na obecność klomifenu, substancji działającej jako modulator hormonalny oraz metaboliczny. Próbkę, która wykazała obecność tego środka, pobrano podczas zawodów Florida ANVIL Ultra Triathlon, które odbyły się 24 lutego 2024 roku.

- Nie słuchajcie tego, nie czytajcie tych głupich nagłówków. To wszystko, co miało miejsce wcześniej. Nie miałem możliwości uczestniczyć w procesie – obecna była tylko jedna strona, więc wyrok nie mógł być inny. Będę się odwoływał. To wszystko odbyło się beze mnie i przedstawiono jedynie dowody jednej strony. Teraz jest czas, aby to zmienić i wiem, że kara będzie inna - przekazał widzom za pomocą Instagrama.

ZOBACZ TAKŻE: Oto, co decyduje o wyjątkowości kart kolekcjonerskich. To dlatego stają się „Świętym Graalem”

Decyzja o wymiarze dyskwalifikacji zapadła po rozprawie, która odbyła się 20 grudnia zeszłego roku.

- Przez pół roku starałem się jak najszybciej zakończyć tę sprawę i wywierałem na nich dużą presję, aby przyspieszyć jej rozstrzygnięcie. Jednak na dwa dni przed moim startem zaproponowali termin procesu, którego nie było możliwości przełożyć. Byli stanowczy i nieugięci. W dniu, gdy odbywał się proces, uczestniczyłem w maratonie, a z ich strony jasno wynikało, że nie chcieli, żebym brał udział w procesie - powiedział Karaś.

Ośmioletnia dyskwalifikacja zacznie obowiązywać 30 maja, gdy minie wcześniejszy dwuletni okres zawieszenia. Karaś odbywa obecnie karę za pozytywny wynik testu na obecność wielu zabronionych substancji w próbce pobranej na polecenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Ultra Triathlonu (IUTA).