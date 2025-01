Wielkie siatkarskie święto już w ten weekend! Czterej giganci i kopciuszek

Już w najbliższy weekend 25-26 stycznia w Bolonii odbędzie się prestiżowy turniej Final Four Coppa Italia siatkarzy. Na starcie cztery zespoły, w tym trzej giganci i jeden kopciuszek, który pragnie sprawić sensację. Wszystkie mecze na sportowych antenach Polsatu!

W gronie uczestników tegorocznej edycji Pucharu Włoch siatkarzy znaleźli się obrońca trofeum i lider SuperLegi - Sir Safety Perugia, wicelider Trentino Volley oraz trzecia siła rozgrywek Cucine Lube Civitanova. Stawkę uzupełnia Verona Volley, dla której to pierwszy w historii udział w Final Four.

Siatkarze z miasta Romea i Julii plasują się najniżej w tabeli - na piątym miejscu, spośród wszystkich drużyn walczących o pierwsze trofeum w 2025 roku. Drużyna jest jednak głodna sukcesów, o czym zdają sobie sprawę półfinałowi rywale - Perugia.

- Werona podejdzie do tego meczu z dużym entuzjazmem, jako debiutant w turnieju Final Four. Spodziewam się, że w trakcie tego meczu będziemy cierpieć. Będą nam towarzyszyć wzloty i upadki, ale ważne, aby cały czas trzymać odpowiedni poziom, zwłaszcza w aspekcie technicznym oraz uniknąć tego, co wydarzyło się w czwartym secie naszego ostatniego meczu. Nie możemy tego powtórzyć - mówi kapitan Sir Safety, Simone Giannelli, cytowany przez "ivolleymagazine.it".

Włoch nawiązuje do meczu jego zespołu w ubiegły weekend, kiedy w hicie kolejki Perugia przegrała na wyjeździe z Lube 1:3, ulegając sromotnie w czwartym secie 16:25.

Niewykluczone, że oba zespoły spotkają się ponownie w niedzielę, kiedy zaplanowano wielki finał. W drugim półfinale Lube zmierzy się z Trentino.

- Nareszcie zaczynamy walkę w Coppa Italia. To święto naszego sportu. Chcemy zagrać z dumą i na maksimum naszych umiejętności. Zdajemy sobie sprawę ze skali trudności. Werona z pewnością wysoko zawiesi nam poprzeczkę. Pragniemy podejść do tego meczu z bojowym duchem - podkreśla trener Perugii, Angelo Lorenzetti.

Warto podkreślić, że od 2017 roku Puchar Włoch czterokrotnie padł łupem Perugii oraz trzykrotnie Cucine Lube Civitanova. Raz po to trofeum sięgnęła Piacenza. Miano rekordzisty pod względem zwycięstw należy do Modeny, która wygrała dwunastokrotnie.

Plan transmisji Coppa Italia siatkarzy:

Sobota 25 stycznia - półfinały:

Sir Safety Perugia - Verona Volley godz. 16:10 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Trentino Volley - Cucine Lube Civitanova godz. 18:25 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Niedziela 26 stycznia - finał:

Godz. 15:10 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

