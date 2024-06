Arkadiusz Milik w trakcie towarzyskiego meczu z Ukrainą doznał kontuzji, która wyklucza go z gry na najbliższym turnieju mistrzostw Europy. Reprezentant Polski opublikował na Instagramie wymowne zdjęcie z opisem, w którym zapowiedział walkę o powrót do zdrowia.

To były dramatyczne chwile dla polskiego napastnika! Milik już po kilkudziesięciu sekundach meczu towarzyskiego z Ukrainą musiał opuścić murawę PGE Narodowego z powodu kontuzji. Tuż po spotkaniu Michał Probierz poinformował na konferencji prasowej, że zawodnik nie pojedzie przez uraz na EURO do Niemiec.

Niedługo po całym zdarzeniu odpowiedni komunikat opublikował PZPN, zgodnie z którym Milik powrócił do klubu i miał przejść zabieg artroskopii stawu kolanowego. Piłkarz w poniedziałek postanowił uspokoić nieco fanów i opublikował na Instagramie wymowne zdjęcie z podpisem "Road to recovery" oraz klepsydrą, co może oznaczać, że Polak wraca do sił po operacji.



Milik nie zagra na drugim z rzędu turnieju Euro z powodu kontuzji. Ten sam pech przytrafił mu się przed zmaganiami w 2021 roku, gdzie nie wystąpił właśnie przez uraz.

PI, Polsat Sport