Holender skrytykował Polaków, a później sam się ośmieszył. Co za słowa!

Reprezentacja Polski przegrała eliminacje do tegorocznego Euro. Sprawę zawalił Fernando Santos, a uratować sytuacji nie dał rady Michał Probierz. Ostatecznie nowy selekcjoner wygrał jednak baraże, dzięki czemu Biało-Czerwoni zapewnili sobie przepustkę do Niemiec. Kiedy tak się stało, Van Basten ostro skrytykował naszą drużynę.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy taki hymn w historii Euro



- To zespół, który nie chce za bardzo atakować ani grać w piłkę nożną. To drużyna o małej skłonności do gry. Głównie się bronią - powiedział były piłkarz, cytowany przez portal voetbalprimeur.nl.

Tymczasem w niedzielę okazało się, że Polacy potrafią jednak grać w piłkę. W starciu z Holandią to Adam Buksa otworzył w 16. minucie wynik, a "Oranje" musieli gonić. Po trudnej walce wygrali 2:1.

Po ostatnim gwizdku Van Basten był gościem studia telewizyjnego NOS. Eksperci dyskutowali o meczu, podczas gdy nagle padły zaskakujące słowa.

- Tak naprawdę nie śledzę piłki. Interesuję się tenisem, squashem, golfem - wypalił Van Basten, ośmieszając samego siebie jako autorytet piłkarski.