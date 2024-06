"Zwycięski remis". Słowacja i Rumunia z awansem do 1/8 finału Euro 2024

Słowacja zremisowała z Rumunią 1:1 w środowym (26 czerwca) meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Euro 2024. Dla obu drużyn podział punktów był niezwykle korzystny, ponieważ dawał awans do 1/8 finału zarówno ekipie trenera Francesco Calzony, jaki i podopiecznym Edwarda Iordanescu.

Wyniki poprzednich spotkań w grupie E ułożyły się tak, że przed ostatnią kolejką tej fazy wszystkie cztery drużyny miały na koncie po 3 punkty. Słowacy, dla których tegoroczne Euro jest już trzecim z rzędu, na które zdołali się zakwalifikować, rozpoczęli mistrzostwa od sensacyjnego zwycięstwa 1:0 nad Belgią, ale w drugiej kolejce ulegli 1:2 Ukrainie. Rumunia również zaczęła turniej od zdobycia trzech punktów (wygrana 3:0 z Ukrainą), ale następnie uległa 0:2 podrażnionym Belgom. I choć remis w tym spotkaniu dawał awans obu zespołom, zarówno Słowacy, jak i Rumuni zgodnie zapewniali, że nie będzie żadnej "ustawki", tylko walka o pełną pulę.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy piłkarze już wrócili do kraju! Gorące przywitanie na lotnisku

Lepiej w ten mecz weszli nasi południowi sąsiedzi, którzy już w 24. minucie objęli prowadzenie. Po długim krzyżowym podaniu Davida Hancko z lewej strony boiska Peter Pekarik zdołał opanować futbolówkę przy linii bocznej, odegrał do Juraja Kucki, a ten dośrodkował z pierwszej piłki wprost do Ondreja Dudy, który uderzeniem głową z szóstego metra trafił na 1:0.

Niespełna kwadrans później Rumuni doprowadzili do wyrównania. David Hancko sfaulował Ianisa Hagiego i choć początkowo arbiter podyktował za to przewinienie rzut wolny, uznając, że doszło do niego za polem karnym, po wideoweryfikacji zmienił decyzję na "jedenastkę", którą mocnym, pewnym uderzeniem wykorzystał Razvan Marin.

W drugiej połowie, w której przeprowadzanie składnych akcji przez długi czas mocno utrudniał rzęsisty deszcz, żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę i spotkanie zakończyło się podziałem punktów, który premiował awansem do 1/8 finału ME 2024 obie drużyny.

Euro 2024 - 3. kolejka fazy grupowej

Słowacja - Rumunia 1:1 (1:1)

Bramki: Ondrej Duda 24 - Razvan Marin 37 (k)

Słowacja: Martin Dubravka - Peter Pekarik (Norbert Gyomber 90+2), Denis Vavro, Milan Skriniar, David Hancko - Juraj Kucka, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda (Matus Bero 90+2) - Ivan Schranz (David Duris 78), David Strelec (Robert Bożenik 70), Lukas Haraslin (Tomas Suslov 70)

Rumunia: Florin Nita - Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca, Nicusor Bancu - Marius Marin - Ianis Hagi (Dennis Man 67), Razvan Marin (Adrian Rus 86), Nicolae Stanciu, Florinel Coman (Deian Sorescu 58) - Denis Dragus (George Puscas 67)

Żółte kartki: Ondrej Duda (Słowacja) - Andrei Burca, Nicusor Bancu, trener Edward Iordanescu, George Puscas (Rumunia)

Sędziował: Daniel Siebert (Niemcy)