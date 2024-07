Hajto bez ogródek o Anglikach. "Mnóstwo szczęścia"

Niedzielne spotkanie było prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Od początku meczu słowacki zespół wyglądał bardzo groźnie, ale początkowo był dość nieskuteczny. Skalibrowanie celowników zajęło Słowakom 26 minut, kiedy to bramkę na 0:1 i zarazem swoją trzecią na niemieckim Euro strzelił Schranz. Po przerwie Anglicy się otrząsnęli i rozpoczęli oblężenie bramki Dubravki. Kolejne ataki wyspiarzy rozbijały się jednak o dowodzoną przez Milana Skriniara formację defensywną. Gdy wydawało się, że tylko minuty dzielą nas od sensacyjnego odpadnięcia "Synów Albionu", odpowiedzialność za wynik wziął Jude Bellingham. Genialny 20-latek podłączył swojej drużynie tlen przepięknym strzałem z przewrotki w 95. minucie meczu. W dogrywce nie dali już szans Słowakom, trafienie Harry’ego Kane'a z samego początku pierwszej połowy wystarczyło, by to Anglicy cieszyli się z awansu do dalszej fazy.

Ekspert Tomasz Hajto nie był jednak pod wrażeniem gry prezentowanej przez podopiecznych Garetha Southgate'a. W programie Cafe Euro Cast wyraził swój zawód wywołany niewykorzystywaniem potencjału przez reprezentacje Anglii.

- Anglicy mają mnóstwo szczęścia w tym turnieju. Mają jeden z największych potencjałów piłkarskich, zawodników, którzy potrafią grać nieszablonowo, niesamowicie kreatywnych, niesamowicie grających 1 na 1, a grają dużo poniżej oczekiwań - krytycznie Anglików ocenił były reprezentant Polski.

Dużo lepsze wrażenie na byłym obrońcy zrobiła drużyna narodowa naszych południowych sąsiadów.

- Słowacja pokazała po prostu zęba, charakter, brak kompleksów - chwalił podopiecznych Francesco Calzony Hajto - Wręcz żal mi ich, bo zawsze jest żal zespołów, które odpadają w 95 minucie. - dodał.

Hajto zauważył też, pewna ilość szczęścia jest potrzebna, by osiągnąć końcowy sukces w takich rozgrywkach jak Euro.

- W tym turnieju jak masz tyle szczęścia co Anglicy, to naprawdę masz szansę dojść do finału - stwierdził ekspert.

Anglia w ćwierćfinale zmierzy się z reprezentacją Szwajcarii.

Mateusz Przyrowski