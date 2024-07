Eksperci Polsatu Sport podali skład na igrzyska olimpijskie! Kogo zabraknie w zespołach siatkarzy i siatkarek?

Skład reprezentacji mężczyzn w większości nie budzi większych wątpliwości po długich rozgrywkach Ligi Narodów, gdzie trener Grbić miał okazję do testowania swoich podopiecznych. Najwięcej znaków zapytania pojawia się jedynie przy obsadzie pozycji atakującego oraz libero, a także dodatkowego, trzynastego zawodnika kadry. W tej ostatniej roli eksperci Polsatu Sport widzą Kamila Semeniuka, który o miejsce w składzie rywalizuje z Tomaszem Fornalem, Wilfredo Leonem, Aleksandrem Śliwką oraz Bartoszem Bednorzem.

Wiele pytań pojawiało się także na pozycji libero, gdzie występowali Jakub Popiwczak i Paweł Zatorski. Ostatecznie eksperci Polsatu Sport postawili na bardziej doświadczonego dwukrotnego mistrza świata.



Najwięcej emocji budzi pozycja atakującego. Zdaniem ekspertów pewny miejsca w składzie jest Bartosz Kurek, ale o drugie miejsce w składzie walczą Bartłomiej Bołądź i Łukasz Kaczmarek.

Do niedawna częściej brany pod uwagę był atakujący Jastrzębskiego Węgla, ale po świetnych występach w Lidze Narodów anons do walki o bilet do Paryża dał zawodnik Projektu Warszawa, który w ostatnim czasie przedłużył również kontrakt ze stołecznym klubem. Jak wskazują eksperci to właśnie Bołądź został wytypowany do składu na igrzyska olimpijskie w Paryżu.



W żeńskiej reprezentacji, która świetnie spisuje się pod wodzą Stefano Lavariniego kontrowersji jest nieco mniej. Połączenie młodości i doświadczenia najwyraźniej sprawdza się w kadrze narodowej, a pozytywnym zaskoczeniem sezonu jest libero Aleksandra Szczygłowska. 26-letnia siatkarka pod nieobecność Marii Stenzel na stałe wpisała się do wyjściowego składu i zdaniem ekspertów to właśnie ona, a nie dotychczasowa pierwsza libero polskiego zespołu pojedzie do Paryża walczyć o medale. W roli trzynastej zawodniczki widziana jest za to Monika Fedusio.