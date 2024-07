Wimbledon 2024: Plan transmisji na środę - 10.07

Czas na dziesiąty dzień Wimbledonu 2024. We środę zobaczymy m.in. Novaka Djokovica, Jelenę Rybakinę, Tomasza Berkietę czy Monikę Stankiewicz. Oto plan transmisji na środę 10 lipca.

Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).



W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.



We środę odbędą się pozostałe ćwierćfinały gier singlowych. W grze zobaczymy m.in. Novaka Djokovica, Taylora Fritza czy Jelenę Rybakinę. Będą też polskie akcenty - w deblu zagra Jan Zieliński, a Tomasz Berkieta oraz Monika Stankiewicz powalczą o awans w juniorskim turnieju. zień rozpoczniemy od kolejnego wydania programu Halo tu Wimbledon, a następnie między meczami zapraszamy do Studia Wimbledon.

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

11:30 Tomasz Berkieta - Nathan Trouve (kom: R. Spiak)

14:30 Jelena Rybakina - Elina Switolina (kom: M. Muras, R. Szymanik)

16:30 Alex de Minaur - Novak Djoković (kom: T. Tomaszewski, R. Szymanik)

Polsat Sport 2:

14:00 Jelena Ostapenko - Barbora Krejcikova (kom: F. Gawęcki)

16:00 Taylor Fritz - Lorenzo Musetti (kom: D. Olejniczak)

Polsat Sport 3:

17:00 Monika Stankiewicz - Hannah Klugman (kom. M. Krogulec)

Polsat Sport Premium 1:

11:30 Tomasz Berkieta - Nathan Trouve (kom: R. Spiak)

14:30 Jelena Rybakina - Elina Switolina (kom: M. Muras, R. Szymanik)

16:30 Alex de Minaur - Novak Djoković (kom: T. Tomaszewski, R. Szymanik)



Polsat Sport Premium 2:

17:00 Jan Zieliński/Hsieh Su-Wei - Joe Salisbury/Heather Watson (kom: K. Wanio)

Polsat Sport Premium 3

11:30 - kort nr 8 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 4

11:30 - kort nr 12 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 5

11:30 - kort nr 17 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 6

11:30 - kort nr 18 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

kort nr 4

Polsatsport.pl

kort nr 5

Polsatsport.pl



kort nr 6

Polsatsport.pl



kort nr 7

Polsatsport.pl



kort nr 9

Polsatsport.pl



kort nr 14

Polsatsport.pl



kort nr 15