Paryż 2024: Polska - Brazylia. Relacja na żywo

Polacy i Brazylijczycy do środowego meczu przystępują w odmiennych nastrojach. Biało-Czerwoni w pierwszej serii gier pewnie pokonali Egipt, triumfując bez starty seta. Ekipa Canarinhos przegrała natomiast z Włochami 1:3 i jeśli chce wywalczyć awans do kolejnej fazy olimpijskiego turnieju, musi zacząć punktować.

Pod znakiem zapytania stoi występ Tomasza Fornala. Przyjmujący reprezentacji Polski nabawił się kontuzji w meczu z Egiptem i nie wiadomo, czy będzie do dyspozycji trenera Nikoli Grbicia w hitowym starciu z Brazylią.

- Mógłbym powiedzieć tutaj dużo ważnych informacji, ale nie chcę, żeby wyciekły one do naszych przeciwników. Dla mnie jako trenera taka informacja, czy zawodnik rywali będzie grał, czy nie jest niezwykle istotna. Czasami przygotowujesz taktykę pod konkretnego zawodnika. To robi różnicę. Dlatego nie chcę rozmawiać, czy Tomek będzie gotowy, czy nie. Nie chcę dawać rywalom wskazówek. Poza tym mamy tylu zawodników, że nawet jeśli Tomek nie zagra, to będziemy w stanie godnie go zastąpić - zaznaczył Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

Mecz Polska - Brazylia zostanie rozegrany o nietypowej porze. Drugie spotkanie polskich siatkarzy na igrzyskach w Paryżu rozpocznie się o godzinie... 9.00.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Brazylia od godziny 09.00 na Polsatsport.pl.

