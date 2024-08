Kolejna porażka polskich koszykarzy

Biało-Czerwoni, jak w Tokio trzy lata temu (12:15), ulegli Serbom, ale to spotkanie od początku toczyło się pod dyktando utytułowanych rywali, brązowych medalistów z Japonii. Punkty dla Polski zdobyli: Adrian Bogucki 6, Przemysław Zamojski 4, Filip Matczak 1, Michał Sokołowski 1.

Polacy przegrywali po 60 sekundach już 1:6, a w kolejnych minutach nie potrafili znaleźć recepty w obronie na aktywnych Serbów. Sami zaś razili nieskutecznością.

Było 10:5, 14:7 i 19:8 dla Serbów. Dopiero w końcówce meczu Zamojski oddał pierwszy i jedyny celny rzut za dwa punkty, ale to i tak nie mogło zmienić obrazu gry. Sześciokrotni mistrzowie globu byli lepsi od Polaków w każdym elemencie gry.

Sobota jest dniem przerwy w rywalizacji w Paryżu, a w niedzielę w ostatniej kolejce podopieczni trenera Piotra Renkiela zmierzą się z mistrzami olimpijskimi Łotyszami, którzy w Paryżu mają komplet zwycięstw i zapewnili sobie awans do półfinałów z pierwszego miejsca, m.in. po wygranej piątkowej z Serbami 21:14.

W stolicy Francji rywalizuje, tak jak w 2021 roku, osiem zespołów. Dwa najlepsze wywalczą bezpośredni awans do półfinałów. Drużyny z miejsc 3-6 zagrają mecz play in (3-6 i 4-5) o awans do najlepszej czwórki. Dwie ostatnie ekipy zakończą rywalizację po fazie grupowej "każdy z każdym".

