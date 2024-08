Niespodziewany gość na meczu siatkarzy. "Postaram się być na finale"

Półfinał turnieju siatkarzy na igrzyskach olimpijskich z udziałem Polaków wzbudził niemałe zainteresowanie również u przedstawicieli innych dyscyplin. Dowodem na to Grzegorz Krychowiak, który był obecny w hali w Paryżu i z bliska dopingował podopiecznych Nikoli Grbicia. Piłkarz w rozmowie z Polsatem Sport nie wykluczył, że zjawi się również na sobotnim starciu o złoto.

Polscy siatkarze osiągnęli duży sukces i pokonali w półfinale igrzysk Amerykanów 3:2 po niesamowitej dramaturgii. Pod wrażeniem wyczynu Biało-Czerwonych był Krychowiak.

- Emocje były ogromne. Bardzo cieszę się, że udało się siatkarzom awansować do finału, który mam nadzieję, że wygrają. Półfinał był wyjątkowy od pierwszej do ostatniej minuty i liczę, że w sobotę wynik będzie podobny. Zawodnicy pokazali wszystko - wolę walki, charakter. Przegrywając 1:2, wygrali. Charakter odgrywał ważną rolę, co pokazali w ostatnich minutach - rzekł były piłkarz m.in. Paris Saint-Germain.

Defensywny pomocnik być może zjawi się również na sobotnim finale, kiedy Polacy o złoty medal zagrają z gospodarzami igrzysk - Francją.

- Nie chcę im odejmować, ale byłem na półfinale i wygraliśmy, więc nie chcę ryzykować i powiedzieć, że mnie nie będzie i przegramy (śmiech). Postaram się być na finale i mam nadzieję, że siatkarze zdobędą złoto. Tego im życzę, żeby pamiętali ten moment do końca życia. Złoto byłoby fantastyczne dla nich, ale również dla nas kibiców i całego kraju - przyznał.

Krychowiak na co dzień mieszka w stolicy Francji, toteż może swobodnie śledzić poczynania naszych sportowców rywalizujących w najważniejszej imprezie czterolecia.

- Mieszkam w Paryżu, więc możliwości są bardzo duże. Kiedy są polscy sportowcy na igrzyskach, to z miłą chęcią dopinguję. A jeśli jeszcze jest możliwość walki o medale, to staram się być. Czerpię korzyści z takiego okresu między sezonami, aby dopingować polskich sportowców - zaznaczył stukrotny reprezentant Polski.

Cała rozmowa z Grzegorzem Krychowiakiem w załączonym materiale wideo.