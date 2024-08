Hit transferowy! Gigant z Premier League ma nowego piłkarza

Piłkarz reprezentacji Włoch Federico Chiesa, mistrz Europy z 2021 roku, przeszedł z Juventusu do Liverpoolu - poinformowały w czwartek oba kluby.

Juventus, którego napastnikiem jest Arkadiusz Milik, a do niedawna bramkarzem był Wojciech Szczęsny (zakończył karierę), zapłaci za Chiesę 12 milionów euro i trzy miliony w postaci możliwych bonusów.

ZOBACZ TAKŻE: Byli najgorsi na Euro, teraz zagrają z Polską. Selekcjoner zarządził rewolucję

Jego kontrakt z klubem z Turynu, aktualnym liderem Serie A, miał wygasnąć w 2025 roku.

26-letni skrzydłowy, syn znanego włoskiego piłkarza Enrico Chiesy, dołączył do Juventusu z Fiorentiny w 2020 roku za ok. 50 milionów euro i był gwiazdą reprezentacji Włoch w jej drodze do tytułu mistrza Europy w następnym roku.

W styczniu 2022 doznał ciężkiej kontuzji kolana i pauzował przez 10 miesięcy, ale wrócił do formy. Wystąpił m.in. we wszystkich czterech meczach Italii na Euro 2024, jego drużyna odpadła w 1/8 finału.

Łącznie w kadrze narodowej rozegrał dotychczas 51 meczów i strzelił siedem goli.

W poprzednim sezonie zdobył 10 bramek (w tym dziewięć w Serie A) i zaliczył trzy asysty w 37 występach dla Juventusu we wszystkich rozgrywkach.

BS, PAP